Junge Stadtmusiker verbreiten Ferienstimmung

Ferienstimmung haben das Vororchester und das Jugendorchester während ihren Auftritten beim Sommerfest der Stadtmusik VS-Schwenningen auf der Möglingshöhe verbreitet. Vor allem mit ihren Konzerten am Samstag beflügelten sie unter der vom Himmel brennenden Sonne einen Hauch von südländischer Gelassenheit.

Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner hatte vor allem das Vororchester hervorragend auf den großen Moment der Open-Air-Auftritte vorbereitet. Fast schon wie alte Hasen präsentierte sich das Jugendorchester, das den auf einer Konzertreise entlang der Costa Brava eingesammelten Elan in die Neckarstadt mitbrachte. Dem Publikum kam dieser aus Spanien importierte Schwung in Form von südländisch und lateinamerikanisch geprägten Hits, Liedern und Folklore zu Gute.

Derweil gingen Jugendliche mit dem Glücksrad durch die Reihen und luden die Besucher ein, ihr Glück zu versuchen. Am Rand des Festgeländes war ein sehr gut besuchter Schmink- und Bastelstand für die junge Generation aufgebaut.

Vorsitzender Markus Welte zeigte sich glücklich über die aktuelle Entwicklung im Nachwuchsbereich. Aktuell zählt die Stadtmusik rund 110 Jungmusiker, von denen sich 30 in Ausbildung befinden. Weitere 30 gehören dem Jugendvororchester an und 50 wirken im Jugendorchester mit. Sieben von ihnen wechseln nach den Sommerferien in die Stadtmusik.

Welte führt den Erfolg im Nachwuchsbereich auf das Engagement der Vorstandmitglieder zurück, die auf der ständigen Suche nach neuen Jungmitgliedern immer wieder neue Projektideen entwickeln. Vor Jahresfrist startete in Zusammenarbeit mit der Musikakademie VS die Kooperation mit der Neckarschule – der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Für das kommende Schuljahr liegen bereits 15 neue Anmeldungen für die Bläser AG vor. Bereits ein paar Jahre länger läuft in der selben Weise die Kooperation mit dem Gymnasium am Deutenberg.

Am späteren Samstagnachmittag war der Musikverein Weigheim auf der Open-Air-Bühne zu Gast. Am Abend waren „Schwansinn“, eine Mischung aus Stadtmusikern und anderen Routiniers ein Garant für eine tolle Stimmung. Die Stadtmusikanten sorgten als kleine Abordnung der Stadtmusik zum Frühschoppen für gute Laune. Nach den Auftritten der Jugendkapellen präsentierte der Musikverein Harmonie Schwenningen ein Feuerwerk der Blasmusik.