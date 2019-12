Beim Aktionstag Ausbildung, den IMS Gear in Kooperation mit Schulen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und Hochschwarzwald organisiert, haben sich rund 360 Schüler unter dem Motto „Find your Future“ aus erster Hand über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven informiert. Reger Busverkehr herrschte daher an zwei Vormittagen auf dem Parkplatz des IMS Gear-Ausbildungszentrums in Donaueschingen-Allmendshofen.

Zeitlich gestaffelt strömten rund 360 Schüler der neunten Klassen des Schulverbunds am Deutenberg aus VS-Schwenningen und der Realschule Donaueschingen sowie der achten Klassen der Eichendorffschule Donaueschingen zum Aktionstag Ausbildung, zu dem IMS Gear in Kooperation mit den Schulen eingeladen hatte, teilt das Unternehmen mit.

„Welche Ausbildungswege eröffnen sich mir nach der Schulzeit? Welchen Beruf soll ich ergreifen und welche Voraussetzungen sollte ich dafür erfüllen? Wie bewerbe ich mich richtig? Das sind Fragen, die junge Menschen in den letzten Jahren ihrer Schulzeit beschäftigen. Darauf wollen wir bei unserem Aktionstag Ausbildung Antworten liefern und den Jugendlichen Orientierung auf dem Weg ins Berufsleben geben. An verschiedenen Stationen können die Schülerinnen und Schüler einen praktischen Einblick in unser Ausbildungskonzept gewinnen und erfahren von unseren Auszubildenden und unserem Ausbildungsteam praxisnah, auf welche Kenntnisse und Fertigkeiten es in kaufmännischen und vor allem technischen Berufen ankommt. Tipps rund um die Bewerbung komplettieren das Informationsangebot“, erläutert IMS Gear-Ausbildungsleiter Uwe Wälde das Konzept, das hinter dem Aktionstag steckt.

Und dieses Konzept kommt an: „Ein Veranstaltungsformat wie der Aktionstag Ausbildung ergänzt und vertieft Themen in der Praxis, die wir im Unterricht im Fach Wirtschaft/Berufs- Studienorientierung (WBS) vermitteln, ganz hervorragend“, meint Christian Furtwängler, Mathe-, WBS-, Geographie- und Sportlehrer beim Schulverbund am Deutenberg. Gut möglich also, dass künftig noch mehr Schulen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und Hochschwarzwald den Aktionstag Ausbildung bei IMS Gear ins Auge fassen.

Das Unternehmen IMS Gear ist eigenen Angaben zufolge einer der weltweit führenden Spezialisten im Bereich der Zahnrad- und Getriebetechnik. Entwicklungs-, Werkstoff-, Prozess- und Fertigungskompetenz zeichnen das Unternehmen ebenso aus wie seine internationale Ausrichtung. Hinzu kommt eine gewachsene Unternehmenskultur, die das Miteinander auf allen Ebenen groß schreibt.