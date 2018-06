(sbo) - Die Jugger-Mannschaft VS trägt die zehnte badischen Meisterschaft aus. Sie findet am Samstag, 12. Mai, statt und beginnt um 10.15 Uhr auf der Sportwiese des Jugendzentrums Chilly, Vor Haslen 4 in Villingen.

Bei diesem Spiel geht es darum, den Spielball so oft wie möglich in das gegnerische Tor (Mal) zu bringen. Die anderen Spieler mit gepolsterten Sportgeräten (Pompfen) gegeneinander vor.