Joacim Eriksson ist DEL-Goalie des Jahres

Der Schwenninger Keeper Joacim Eriksson ist zum DEL-Torwart des Jahres gewählt geworden. Spieler des Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga ist der Berliner Stürmer Marcel Noebels.

Der Schwede Eriksson von den Schwenninger Wild Wings, der seine erste Saison in der DEL absolvierte, wurde auf Anhieb zum besten Torwart der Liga gewählt. Der Keeper konnte seinen Vorgänger Dustin Strahlmeier nicht nur ersetzen, sondern übertraf ihn. Der 31-Jährige konnte eine Fangquote von 93,11 Prozent aufweisen, nur der Mannheimer Felix Brückmann war statistisch besser (93,59). Der war freilich zuletzt bei den Adlern nur noch die Nummer zwei hinter Dennis Endras. Eriksson erwies sich hingegen als ganz großer Rückhalt der Schwenninger, ohne den sie praktisch nicht gewinnen konnten.

Für Wild-Wings-Trainer Niklas Sundblad war die Wahl seines Landsmannes verdient. „Joacim ist der beste Torwart der DEL.“ Entsprechend froh ist der SERC-Coach, dass sein Keeper um zwei Jahre am Neckarursprung verlängert hat. Dessen Vorgänger im Kasten der Wildschwäne, Dustin Strahlmeier, wurde in der Saison 2017/18 zum besten Goalie der Liga gewählt, steht aktuell mit Wolfsburg im Play-off-Finale gegen Berlin.

Marcel Noebels von den Eisbären Berlin wurde als bester Spieler der DEL-Saison 2020/21 ausgezeichnet. Der Stürmer wurde damit für seine herausragenden Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit geehrt und konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Wie in jedem Jahr stimmten die sportlich Verantwortlichen der DEL-Klubs (Trainer/Manager und Kapitäne), Fachjournalisten sowie eine DEL-Expertenjury über die besten Spieler ab.

Die Besten der Saison wurden im Rahmen einer TV-Sendung bei Magentasport direkt im Anschluss an das Finale 1 geehrt. „Ich freue mich riesig über die Auszeichnung. Es war mein Ziel, mit guten Leistungen in der Saison meine Titel zu verteidigen und zu überzeugen. Gute Spieler zeichnet aus, dass die Leistungen konstant gut sind. Mein Dank geht an meine Mannschaftskollegen sowie das gesamte Trainerteam. Aber auch an meine Familie, die besonders in diesem schweren Jahr auf viel verzichten musste“, sagte Noebels.

In den weiteren Kategorien der Spieler setzten sich wie erwähnt Torhüter Joacim Eriksson (Schwenninger Wild Wings) sowie Verteidiger Marcel Brandt (Straubing Tigers) durch. Rookie des Jahres wurde Mannheims Florian Elias.

Als Trainer des Jahres freute sich Thomas Popiesch (Fischtown Pinguins Bremerhaven) über die Auszeichnung. „Es macht mich stolz, und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Es zeigt, dass unsere mittlerweile fünfjährige Arbeit mit der gesamten Organisation in Bremerhaven Früchte trägt. Es war unser Ziel, dass wir ein ernst zu nehmender Konkurrent in der Liga sind. Das ist uns auch in dieser Saison wieder mehr als gut gelungen.“

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, gratulierte allen Gewinnern: „Es ist jedes Jahr eines der Highlights, wenn wir die Besten der Saison ehren. Die Leistungen der Gewinner waren herausragend, und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir eine sportlich hochinteressante Saison gesehen haben.“