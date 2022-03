Jetzt sind Meinungen gefragt

Welche Schulen sollen geschlossen werden? Welche dürfen bleiben? Dies und mehr wird am nächsten Dienstag in Villingen-Schwenningen diskutiert.

Am Dienstag, 15. März, 18 Uhr, findet in der Neuen Tonhalle in Villingen ein öffentlicher Gedankenaustausch zur Schulentwicklungsplanung statt. Neben Stadträten sind Ortsvorsteher, Schulleitungen, Elternbeiräte und Bürger eingeladen.

Die Stadtverwaltung hat jetzt Einzelheiten zur Tagesordnung mitgeteilt. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Jürgen Roth wird es eine Einführung in das Verfahren sowie die Ziele der Schulentwicklungsplanung geben.

Als Weiteres stehen die Stellungnahmen der Ortsvorsteher, Schulleitungen und Elternbeiräte mit anschließender Fragerunde auf der Tagesordnung. Punkt vier sieht die Darstellung der weiteren Vorgehensweise im Rahmen der Schulentwicklungsplanung vor.

Wer sich im Vorfeld informieren möchte, kann im städtischen Ratsinformationssystem (https://ris. villingen-schwenningen.de/) den Entwurf zur Schulentwicklungsplanung und die Stellungnahmen der Schulleitungen sowie der Ortschaften Oberschach, Weilersbach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim nachlesen.

Einlass ist ab 17 Uhr, vor Ort stehen maximal 277 Plätze für Besucher zur Verfügung. Sobald diese ausgeschöpft sind, kann kein weiteres Publikum zugelassen werden, teilt die Stadt mit. Die Veranstaltung wird als 3G-Veranstaltung durchgeführt. Die Kontrolle des Impf-, Genesenen- beziehungsweise Testnachweises (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) erfolgt im Eingangsbereich der Neuen Tonhalle. Während der gesamten Veranstaltung gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.