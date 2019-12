Die scheinbar endlose Geschichte zwischen Auktionator Reiner Schorer und der Stadt Villingen-Schwenningen ist beendet. Das letzte Kapitel ist seit wenigen Tagen geschrieben und ein neues Buch aufgeschlagen: Sein Auktionshaus sitzt nun in Bad Dürrheim.

Im Juli 2016 berichteten wir erstmals über die Pläne von Reiner Schorer, die von ihm gekauften Bärenkeller zwischen Villinger- und Alleenstraße mit gastronomischem Leben zu füllen. Doch daraus wurde nichts und wird es auch in Zukunft nicht mehr. Denn wie mehrfach in den vergangenen drei Jahren berichtet, führte Schorer mit der Stadt Villingen-Schwenningen eine Auseinandersetzung über die Nutzung seines ehemaligen Elternhauses am Rande von Mühlhausen, die letztlich viele Konsequenzen hatte.

Die Nutzung ist nun zwar geregelt, kommt für Schorer allerdings einer „wirtschaftlichen Enteignung“ gleich, weshalb eine mögliche Investition in die Bärenkeller „für alle Zeit vom Tisch“ ist. Außerdem zog er weitere Konsequenzen, übergab bereits vor einem Jahr sein Pfandhaus an der Sturmbühlstraße an Patrick Wiehl, räumte sein Auktionshaus VS an der Alleenstraße und eröffnete selbiges vor zwei Monaten in Bad Dürrheim. Seit wenigen Wochen ist dieser Standort auch der offiziell eingetragene Firmensitz.

„Jetzt mache ich einen Haken dran“, schließt Schorer das Kapitel. Mühlhausen: Reiner Schorer hat sein Elternhaus bei Mühlhausen geerbt und es modernisiert, um es in Zukunft als „Alterswohnsitz“ zu nutzen. Mit dieser Nutzung war die Stadt jedoch nicht einverstanden, begründete ihre Entscheidung Mitte 2017 so: „Das Gebäude aus den 50er-Jahren war lediglich für landwirtschaftliche Nutzungen als Hühnerstall beantragt und genehmigt.“ Auch der Nachweis Schorers, dass das Haus in den vergangenen 60 Jahren durchgehend als Wohnhaus genutzt wurde, änderte nichts. Zwischenzeitlich, im November 2017, vermeldete die Stadt „Einigung“ mit Reiner Schorer in der Angelegenheit.

Heute sagt Schorer: „Ich wurde damals massiv unter Druck gesetzt, diesen Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu unterschreiben.“ So hätte er die Wahl gehabt, entweder einzuwilligen, dass er das Haus nur in seiner Freizeit und nicht als Wohnhaus nutzen werde, oder aber das modernisierte Gebäude rückzubauen. „Um das investierte Geld nicht zu verlieren, habe ich damals unterschrieben“, erklärt er.

Nun aber gibt es tatsächlich eine „Einigung“, die für Reiner Schorer verträglich ist. Seine Frau und er haben das Wohnrecht zugesprochen bekommen. Der Knackpunkt, weshalb er auch von „wirtschaftlicher Enteignung“ spricht, ist die Nachnutzung des Hauses. „Das Haus darf nach meinem Tod ausschließlich von meinem Erben genutzt werden und das ebenfalls nicht als Wohnhaus.“ Das bedeutet: Das Gebäude habe eigentlich keinen Wert mehr, da es nicht verkauft werden könne. „Dennoch bin ich denjenigen, die sich für diese Verbesserung eingesetzt haben, dankbar“, betont er.

Bärenkeller: Dieser finanzielle Schaden, der ihm dadurch entstanden ist, hat aber Auswirkungen auf die Bärenkeller. „Dadurch, dass ich auf lange Sicht Geld in Mühlhausen verloren habe, ist mir eine Investition in eine Gastronomie zu riskant“, erklärt Schorer. Ärgerlich sei das nicht nur weil die Bärenkeller schon immer seine Herzensangelegenheit gewesen seien, sondern vor allem, weil er sich mit Interessenten aus Freiburg, die in den Bärenkellern eine Erlebnisgastronomie für Studenten einrichten wollten, „sicherlich einig geworden wäre“, berichtet er von jüngsten Gesprächen.

Auktionshaus: Der Firmensitz des Auktionshauses ist nun in Bad Dürrheim. Die Räume an der Alleenstraße in Schwenningen seien teilweise schon vermietet, der Rest könne gemietet werden. Somit hat sich Schorer gewerblich von VS verabschiedet. In seinen Räumen an der Friedrichstraße in Bad Dürrheim fühlt sich der Auktionator allerdings schon pudelwohl. „Die Lage ist toll und die Leute sind sehr interessiert“, blickt er auf das erste Kapitel seines neuen Buches.