Jetzt in die Fastnachtszeit tauchen

Im Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim gibt es am Dienstag, 12. Juli, um 14.30 Uhr eine offene Führung. Museumsführerin Helma Wiede gibt dabei nicht nur einen Einblick in Herkunft und Entstehung der Fastnacht. Zu vielen der über 300 im Museum ausgestellten Figuren weiß sie interessante Details, spannende Hintergründe und lustige Anekdoten. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich – die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Für die Führung sind zusätzlich zum Museumseintritt 3Euro€ zu entrichten.

Wer noch eindrücklicher in verschiedene Fastnachtsbräuche eintauchen möchte, kann vor oder nach der Führung entweder im Narretarium, einer 360°-Projektionskuppel vor dem Museumsgebäude, oder über VR-Brillen Fastnachtsbräuche in 360° erleben – fast so, als wäre man live dabei. Dies ist übrigens auch unabhängig von einer Führung jederzeit während der Öffnungszeiten möglich.