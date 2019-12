Das Jugendkulturzentrum öffnet seine Türen zu einem besonderen Programm: Vom Freitag, 27. Dezember, bis Montag, 6. Januar, findet im Klosterhof der „Villinger Winterzauber“ statt. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr.

Das Programm ist eine bunte Mischung aus Kasperletheater, Kinder-Disco, Zauberei und Zirkusvorstellungen. Der Auftakt zu den Veranstaltungen bildet am 27. Dezember eine Aufführung mit der Villinger Puppenbühne, die die Geschichte von den „gestohlenen Weihnachtsgeschenken“ erzählt, im Anschluss kommt der Zauberer „Le Pow“ auf die Bühne. Am Samstag, 28. Dezember, ist die Hohenzollersche Puppenbühne zu Gast im Klosterhof: Mit im Gepäck hat sie das „Kasperle beim Zauberer“. Zudem kommt der Zauberclown Ronny Balloni auf die Bühne, Jürgen und Simone laden dann zum Mitmach-Tanzen ein. Am Sonntag, 29. Dezember, betritt erneut die Villinger Puppenbühne das Jugendkulturzentrum: Sie erzählt die Geschichte der „Wunderblume“, dann stellt sich Zauberer Dacapo aus Konstanz dem Publikum vor. Und auch in den darauffolgenden Tagen wird die Villinger Puppenbühne für gute Unterhaltung sorgen. Am Montag, 30. Dezember, widmen sich die Akteure der „Wunderkugel“ und dem Kasperle im Orient. Im Anschluss daran findet eine Kinderzaubershow mit „Pfiffikus“ statt.

Nach einer kleinen Pause startet der Villinger Winter Zauber gleich wieder am Donnerstag, 2. Januar, mit einer weiteren Aufführung der Villinger Puppenbühne ins neue Jahr. Dann geht es erneut um Geschichten vom Kasperle: „Kasper der Zauberer und der Geist“. Anschließend zeigt Zauberer Markus seine Tricks und sorgt auch für jede Menge Spaß. Am Freitag, 3. Januar, zeigt die Puppenbühne, was „Kasperle bei den Indianern“ so alles macht. Nach der Aufführung kommt der Kinderzauberer Alexander. Am Samstag, 4. Januar, dreht sich bei der Villinger Puppenbühne alles um die „Kasperleolympiade“, im Anschluss daran findet eine große Zaubermitmachshow statt.

Und noch ein weiteres Mal gestaltet die Villinger Puppenbühne das Programm. Am Sonntag, 5. Januar, präsentiert sie das Stück: „Der Löwe ist los“, und damit geht es mit dem Kasperle in den Zirkus. Auch anschließend dreht sich alles um das Zirkusgeschehen. Der Kinderzirkus „Konfetti“ tritt auf.

Der Villinger Winterzauber schließt seine Pforten am Montag, 6. Januar: Im Mittel des Dreikönigstages steht im Klosterhof die russische Weihnacht. Das Puppentheater wird die Geschichte von „Petruschka und die Räuber“ erzählen. Ein Gitarrenensemble wird russische Lieder spielen. Mitmachzaubern wird genauso geboten wie ein „russisches Märchen“, das Väterchen Frost persönlich vorträgt. Der Erlös aus dem Programm geht an Kinderheime, Schulen und Flüchtlingsprojekte in der Dominikanischen Republik und Haiti.