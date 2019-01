Wer es satt hat, im Internet nach neuen Stellen zu suchen, wer sich beruflich upgraden will und wer „Face-to-Face“ hören will, warum seine Bewerbungen mit Standardschreiben abgelehnt werden, ist genau richtig auf der Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung vom 14. bis 16. März, 10 bis 17 Uhr, auf dem Messegelände in Schwenningen. Eintritt und Parken sind frei.

290 Unternehmen und Bildungsträger beantworten Fragen rund um alle Themen zur Berufswelt. Die Messe ist Treffpunkt und Live-Stellenmarkt für Fachkräfte und alle, die sich für Ausbildungs- und Weiterbildungsthemen interessieren. Der direkte Kontakt ohne Voranmeldung ist der unschätzbare Vorteil der Jobs for Future – ob für Fachkräfte, Berufseinsteiger, Schüler oder Studierende. Personaler und Azubis an den Messe-Ständen geben hautnah Einblick in die unterschiedlichen Berufsbilder und Möglichkeiten im Unternehmen. Hochschulen zeigen Alternativen abseits der Massenstudiengänge auf – neben dem klassischen Studienweg auch das Duale Studium oder das Studium Plus. Das Thema Weiterbildung – eine der drei starken Säulen der Messe – spielt ebenfalls eine große Rolle, denn „unsere Arbeit ändert sich aktuell – in der Produktion wie auf der Vorstandsetage, im Einzelhandel genauso wie in der Verwaltung“, erklärt Ulla-Britt Voigt vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Schulungen finden immer mehr in digitalen Räumen statt. Mit Virtual Reality-Brillen kann die eigene Fingerfertigkeit bis zur Perfektion geübt werden, ohne Schaden anzurichten. Wie sich virtuelle Realität anfühlt, können die Besucher auf der Messe selbst testen. Angebote für Fachkräfte werden um interaktive Workshops erweitert. Führende Experten aus der Region blicken in der neuen Fachkräfte-Area gemeinsam mit den Besuchern hinter die Kulissen von modernen Arbeits- und Managementmethoden und zeigen auf, was die Herausforderungen in der Arbeitswelt von morgen sind.