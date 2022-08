Jede Menge Comedy in VS

Ein Comedy-Wochenende im Theater am Turm in Villingen findet am 9. September und 10. September jeweils ab 20 Uhr statt.

Nach der Sommerpause findet am 9. September die Comedy Night VS und am 10. September ein Comedy-Soloabend unter dem Titel „(V)ERZIEHER – völlig unerzogen!“ mit Jan Preuß im Theater am Turm in Villingen statt.

Bei der Comedy treten verschiedene Comedians bekannt aus Night Wash, dem TV und dem Internet auf. Mit dabei sind unter anderem Timur Turga (ZDF), Serdar Karibik (Quatsch Comedy Club) und Julian Limberger (Night Wash Talent Award). Serdar Karibik hat sich seinen Künstlernamen ausgesucht, weil er auf der Bühne ein Sonnenschein ist. Aber auch, weil ihn wegen seines richtigen Nachnamens niemand zu einem Vorstellungsgespräch einlädt. Der Gewinner des Quatsch Comedy Hot Shots 2022 ist eine Rampensau — nicht wegen seiner Schilddrüsenunterfunktion, sondern weil man ab der ersten Sekunde an seinen Lippen hängt. Schlagfertig, sympathisch und erfrischend authentisch tourt der schwäbisch-türkische Comedian durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Er erzählt uns, was er als Pädagoge im Kindergarten erlebt und warum er als Schauspieler keine Rollen bekommt. Er nimmt uns (gedanklich) mit in die Sauna und wir hören ihm beim Scheitern und Rückwärts-Reden zu und können nicht anders, als ihn ins Herz zu schließen. Nicht umsonst ist er einer der vielversprechendsten Newcomer Deutschlands. Mit seinen millionenfach geklickten Clips sorgt er auch in den sozialen Medien für Aufsehen.

Seit zwei Jahren sieht Timur die Welt mit anderen Augen. Fast blind und mit Blindenstock bewaffnet, erzählt er humorvoll über seine Begegnungen im Alltag. Da wird er gerne mal von „hilfsbereiten“ Menschen in die falsche Bahn gesetzt oder landet in der falschen Toilette. Was seine Augen nicht mehr erfassen können, ersetzt seine Fantasie mit Bildern in seinem Kopf, die er auf der Bühne beschreibt und damit seine Anekdoten schmückt. Timur packt jeden Zuschauer, wenn er auf beeindruckende und humorvolle Weise erzählt, was sich seit seiner Augenkrankheit in seinem Leben verändert hat: Eigentlich gar nichts – außer Joggen. Mit viel Ironie erzählt er über Alltägliches: Er baut seinen nervigen Wecker um, rettet die Pandabären vom Aussterben und erzählt von seinem ehemaligen Job als Kinderpfleger. Timur Turga ist der „Jack Sparrow der Comedy“, der auf eine ganz bezaubernde Art dem Publikum seine Betrachtungsweise zeigt und damit jedem die Augen öffnet. Sympathisch und souverän erzählt er, wie es passieren kann, einen Großteil seines Augenlichts zu verlieren, nicht aber seinen Humor.

Moderiert wird die Comedy Mixed Show von Julian Limberger.

Einlass ist um 19.30 Uhr, Tickets gibt es ab 10 Euro unter: www.theater-am-turm.de

Mit seinem aktuellen Soloprogramm „(V)ERZIEHER – völlig unerzogen!“ ist Jan Preuß in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien auf Tour. Jetzt präsentiert die Comedy Night in VS erstmals sein Soloprogramm in Villingen. „Passend zum Kindergarten- und Schulstart richtet sich der Abend nicht nur an alle Erzieherinnen und Lehrerinnen sondern auch an alle Eltern oder Personen die selbst einmal den Kindergarten oder die Schule besucht haben und das dürften in Villingen doch einige sein“ so Preuß. Jan Preuß wird von den Frauen belagert. Das bleibt als Erzieher halt nicht aus. Nicht aber, weil er so wahnsinnig attraktiv und erfolgreich auf Frauen wirkt, im Gegenteil. Womit sollte der Dauersingle in einem von Frauen dominierten Beruf denn angeben? Frauen stehen zwar auf Männer mit Humor, allerdings nur in Kombination mit Geld. Davon gibt es nun wirklich wenig im Erzieherberuf, dafür aber unglaubliche und zum Brüllen komische Geschichten aus der Arbeit mit Kindern. Frech, schonungslos ehrlich und manchmal auch fies beleuchtet Jan Preuß eine Welt, in der eine Männerquote durchaus angebracht wäre. Eine Show für Pädagogen aller Art und alle, die es aktuell noch werden wollen.

Tickets gibt es ab 10 Euro unter: www.theater-am-turm.de, Einlass ist um 19.30 Uhr.