Die größte Hochzeitsmesse der Region nutzten auf dem Messegelände in Schwenningen am Wochenende all jene, die planen, sich noch in 2020 das Ja-Wort zu geben.

Paare mit und ohne Kind und künftige Bräute mit Mutter oder Freundin ließen sich dazu auf der „Trau“ von 180 Ausstellern aus vier Branchen beraten. In diesem Jahr werde viel geheiratet, weiß Aussteller Frank Schumacher aus Düsseldorf. Die Jahreszahl 2020 rege aufgrund ihrer Bedeutung als Beginn eines neuen Jahrzehnts dazu an.

Dicht umringt war daher stets der Laufsteg der Brautmodenschauen für sie, ihn und sogar die Gäste, man informierte sich zahlreich bei Floristen, Konditoren, Musikern, Dekorateuren, Goldschmieden, Fotografen und Vermietern von Locations, Stretch-Limousinen oder Oldtimern über die aktuellen Trends und freilich auch die Kosten.

Schumacher hat den großen Überblick und weiß, dass in Zeiten des Klimawandels auch Heiraten nachhaltiger und „Greenwedding“ immer attraktiver wird. Er selbst habe auf die sonst an die Gäste verteilten Plastiktüten diesmal verzichtet und das Info-Material in Papier gehüllt.

Nicht jedes zukünftige Ehepaar plane das Fest der Feste nach dem Motto „größer, teurer, aufwändiger“, der Trend gehe eher zu umweltschonend und bezahlbar – aber individuell, sagt Schumacher.

Die perfekte Hochzeit wollen viele nicht mehr um jeden Preis realisieren. Das beginnt schon beim Junggesellinnenabschied, der gerne wieder „nur“ eine Gartenparty daheim sein darf oder ein Kegelabend mit dem künftigen Bräutigam. Die nervende „Bauchladentour“ scheint glücklicherweise der Vergangenheit anzugehören.

Bei aller Bescheidenheit – beim Anblick der Brautkleider mit Spitze, Tüll und für die Party abnehmbarem Schleier – natürlich in Weiß und seinen vielen Nuancen – schlug am Wochenende in der Messehalle sicherlich jedes Mädchenherz höher, die festlich gedeckten Tische ließen von einer Märchenhochzeit träumen. Und die schicke Vespa für zwei brachte den einen oder anderen auf die Idee, von Papas Benz als Hochzeitsgefährt vielleicht abzusehen.

Als nützlich empfunden wurde der Wochenend-Crashkurs für den Wiener Walzer, Sofortbildkameras für spontane Schnappschüsse, die vegane Hochzeitstorte und auch der kritische Blick auf eine ausreichende Versicherung für das junge Glück.

Im Jahr 2019 gab es laut Stadtverwaltung 412 Eheschließungen in VS. Darunter waren sechs gleichgeschlechtliche Ehen, zwei haben eine bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt. 364 Paare haben sich für einen Ehenamen entschieden.