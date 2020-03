Jäger fürchten afrikanische Schweinepest

Der Hegering Villingen traf sich zur Mitgliederversammlung und ließ sich gleichzeitig von Teresa Schwarzmeier über die afrikanische Schweinepest informieren. Die Versammlung eröffnete die Bläsergruppe, die 14 aktive Bläser zählt.

„Wir sind froh, dass wir eine Bläsergruppe haben. Andere Hegeringe haben keine“, dankte ihnen der Vorsitzende des Hegerings, Ingo Böhnhardt. Er habe 2019 Bürgermeister Andreas Braun die Hilfe des Hegerings anlässlich des Dorfjubiläums angeboten, man habe jedoch keine Helfer mehr benötigt, informierte er. Zum Kochkurs für Jäger im Stadthof hatten sich 14 Jäger gemeldet, zwei seien erschienen, so gehe das nicht, betonte Böhnhardt. Hug würde ihm zuliebe in diesem Jahr erneut einen Kochkurs durchführen.

Am 4. April, wenn das Stadtfest steige, sei der Hegering mit einem Stand von 15 Mal vier Meter vertreten, auch die Bläsergruppe beteilige sich. „Wir bieten Wildbratwürste und Wildburger an“, so Böhnhardt. Für die Fuchswoche würden dem Hegering regelmäßig die Räume am Sportplatz des SV Überauchen angeboten, zeigte sich der Vorsitzende dankbar. Eventuell sei ein Helferfest dort möglich. Es wäre schön, wenn ein Jäger ein Reh spenden würde.

Schießobmann Bernd Müller beklagte die geringe Teilnahme am Anschießen im April und am Keilerschießen im September. Jeweils zehn Jäger bei 90 Mitgliedern seien zu wenig, so Müller. Bei zehn Teilnehmern hätte Roland Nopper, Hundeobmann, Luftsprünge gemacht. Am Hundeübungstag habe er alleine auf dem Platz gestanden, so Nopper. Am 25. April biete er noch einmal einen Hundeübungstag an, stehe er sich wieder alleine die Beine in den Bauch, gebe es dieses Angebot nicht mehr, betonte er.

Reinhold Maier vertrat die neue Kreisjägermeisterin Dunja Zimmermann, die Nachfolgerin von Knut Wälde, der leider aufgehört habe. Dunja Zimmermann bemühe sich um ein gutes Verhältnis zur Unteren Jagdbehörde und habe auch ein gutes Verhältnis zum Veterinäramt, lobte er. Drei Wochen vor der Drückjagd könne der Sperranhänger mit Schildern besorgt werden, am 13. April um 14 Uhr gebe es eine Schulung am Landratsamt Donaueschingen, so Maier. Am 12. und 13. Oktober gebe es eine Schulung für die Handhabung von Drohnen: „Wenn man die Drohnen richtig einsetzt, kann man rechtzeitig Tiere retten, bevor die Felder abgemäht werden“, so Maier. Weiter informierte er, dass zusätzliche Anforderungen zum Waffenrecht herauskommen, man sollte so schnell wie möglich die Verlängerung des Waffenschein beantragen, betonte er. Nachtsichtgeräte seien bisher nur für die Schwarzwildjagd gestattet und müssten beantragt werden, so Maier.

Theresa Schwarzmeier informierte über die afrikanische Schweinepest und wie sie übertragen wird. Sie stehe zur Zeit zwölf Kilometer von der polnischen Grenze zu Brandenburg, noch gebe es dort keine Fälle. Finde man ein verendetes Schwarzwild, sollte man das Blut untersuchen lassen. Die Schweinepest übertrage sich durch das Blut, auch wenn es in Lebensmitteln vorkomme. Es halte sich 300 Tage beispielsweise in der Salami. Komme der Tag X, müsse das Gebiet eingezäunt und dürfe von niemand betreten werden, weder vom Forst noch von Joggern, warnte sie.

Ehrungen

Ehrungen standen des Weiteren auf der Tagesordnung. Lothar Albrecht ehrte Bernd Müller für 20-jährige und Wolfgang Klatt für zehnjährige Zugehörigkeit zur Bläsergruppe. Philipp Käfer, Bernd Müller und Wolfgang Klatt erhielten von Ingo Böhnhardt den Jägerbrief, den sogenannten Führerschein zum Jagen. Lothar Albrecht berichtete von fünf Neuzugängen bei der Bläsergruppe und von zehn Auftritten, von Geburtstagen bis zu Weihnachtsmärkten.