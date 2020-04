Vier Jahre ist es her, dass ein 48-Jähriger auf der B 523 einen schrecklichen Verkehrsunfall mit zwei Toten verursachte. Kurz vor dem Prozessbeginn tauchte er unter. Auch wenn die Ermittlungsbehörden Hinweise auf seinen Aufenthaltsort haben, sind ihnen weiterhin die Hände gebunden.

Wo sich der Beschuldigte derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Leitender Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth

Es war ein sonniger Frühlingstag, der an jenem 16. April 2016 – einem Samstag – auf der Bundesstraße 523 in einer Katastrophe endete. Denn gegen 11.15 Uhr krachte der damals 44-Jährige mit seinem VW auf der Fahrt von Tuningen in Richtung VS-Schwenningen frontal und wohl mit hoher Geschwindigkeit in einen entgegenkommenden Seat.

Verstörende Zeugenaussagen

Die Folgen waren heftig: Die Vorderachse des Seat wurde bis in den Fahrgastraum gedrückt, die 58-jährige Fahrerin war auf der Stelle tot. Ein 61-jähriger Mitfahrer starb rund eine Woche nach dem Zusammenstoß an den Folgen des Unfalls. Eine weitere 63-jährige Frau im Seat überlebt die Kollision schwer verletzt.

Und der Unfallverursacher? Auch er schwebte zunächst in Lebensgefahr, musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Wrack geschnitten werden.

Für Fassungslosigkeit sorgten jedoch Zeugenaussagen: Der Mann hatte wohl schon vor dem Unfall mehrfach riskant überholt – ein Zeuge berichtete gar davon, er habe den Unfall quasi provoziert, in dem er nur überholte, wenn Gegenverkehr kam. Kurz darauf geschah der tödliche Crash.

Im Dezember des gleichen Jahres kam es nach Bestreben und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Anklage – wegen fahrlässiger Tötung. Doch die Verhandlung vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen platzte. Während Zeugen, Sachverständige, sein Verteidiger und der Richter am Prozesstag auf den Angeklagten warteten, hatte dieser sich bereits abgesetzt.

Polizeibeamte, den der zuständige Richter zur Tuttlinger Wohnadresse des Mannes schickte, während die Prozessbeteiligten im Gerichtssaal warteten, klingelten vergeblich an der Tür des heute 48-Jährigen. Seit dem ist er verschwunden. „Es hat sich nicht angedeutet, dass er fernbleiben möchte“, konnte damals sein Anwalt das Fehlen nicht erklären. Auch ein internationaler Haftbefehl, der direkt nach dem Fernbleiben beim Prozess ausgestellt wurde, verhinderte demnach nicht seine Flucht.

Nach Kuba abgesetzt?

Recherchen ergaben kurz darauf, dass der gebürtige Kubaner seine Zelte in der Region nach dem Unfall abbrach. Seine Havanna-Bar, die er in der Tuttlinger Innenstadt betrieb, öffnete er nicht mehr. Informationen aus dem Umfeld des Mannes, der auch als Barkeeper in einem renommierten Hotel im Landkreis tätig war, ließen schließlich die Vermutung zu, dass er sich kurz vor dem Prozessbeginn in seine Heimat abgesetzt hatte. Dorthin, so heißt es im Gespräch, habe er weiterhin Kontakte gepflegt.

Doch wie sieht es nun, vier Jahre nach dem tödlichen Unfall auf der B 523 aus? „Wo sich der Beschuldigte derzeit aufhält, ist nicht bekannt“, erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth auf Anfrage. Letzte Erkenntnisse der internationalen kriminalpolizeilichen Organisation Interpol deuten darauf hin, dass der Beschuldigte sich im lateinamerikanischen Raum aufhält, „das muss aber nicht notwendig Kuba sein“, berichtet Roth.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Konstanz weiß aber um die Schwierigkeiten der Auslieferungsabkommen mit den dortigen Ländern – insbesondere was Kuba betrifft. „Was die Möglichkeiten der strafrechtlichen Rechtshilfe mit Kuba angeht, so sind diese in der Tat sehr eingeschränkt“, betont Roth.

Ein Rechtshilfeabkommen zwischen der Bundesrepublik und Kuba bestehe demnach nicht. Heißt laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt konkret: „Rechtshilfe erfolgt nur ,auf diplomatischem Wege’, das heißt abhängig von den Umständen des Einzelfalles und dem Goodwill des jeweils anderen Staates.“

Hoffen auf den Zufall

Fälle einer Auslieferung von Kuba nach Deutschland hätte es im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Konstanz bislang nicht gegeben. Was also tun, um an den 48-Jährigen zu gelangen, der sich den Fängen der deutschen Justiz entziehen möchte?

„Man muss im Prinzip hoffen, dass er bei einem Grenzauftritt oder anderen Gelegenheiten der Polizei auffällt“, so Polizeisprecher Dieter Popp. Bei Personen, die sich ins Ausland abgesetzt hätten und untergetaucht seien, gäbe es grundsätzlich nur „geringe Chancen“, diese aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Aber: „Sollte es weiterhin familiäre oder persönliche Beziehungen hier nach Deutschland geben, dann könnte die Zeit für uns spielen – weil die Chance dann größer ist, dass er nach Deutschland zurückkehrt“, so Popp. Den Ermittlungsbehörden bleibt also weiterhin nicht viel übrig, als auf eine zufällige Festnahme des Mannes zu hoffen – um damit einen Abschluss zum schrecklichen Verkehrsunfall im April 2016 zu finden.

