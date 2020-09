Aktuelle Zahlen zu den Übernachtungen zeigen, dass der Schwarzwald im Landesvergleich besser dasteht – allerdings nur etwas. Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) ihre Marketingmaßnahmen neu ausgerichtet.

Das Jahr 2020 ist speziell. Deshalb hat sich die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) dazu entschieden, ihre Marketingmaßnahmen in diesem Jahr anders auszurichten: Ins Visier genommen werden vor allem Inlandsgäste. Dazu hat die STG eigens eine aktuelle „Kuckuck-Kampagne“ ins Leben gerufen.

Interkontinentale Gäste, beispielsweise aus China, hätten bis Ende 2022 voraussichtlich eine eher geringe Bedeutung. Dies schätzt zumindest Hansjörg Mair, Geschäftsführer der STG.

Die Tourismus-Organisation sieht sich in ihrer Inlandstrategie bestätigt: Weil Inlandsgäste den Schwarzwald gegenüber anderen Urlaubszielen in Deutschland präferieren, rechnet die STG mit geschätzten elf Millionen Euro an Mehreinnahmen. Diese Zahl nennt die Organisation allein für den Monat Juni. Deutschlandweit brachen in jenem Monat die Inlandsankünfte um 45,3 Prozent zum Vorjahreswert ein. Im Schwarzwald waren es lediglich 37,6 Prozent, die Branche insgesamt ist immer noch sehr angeschlagen.

Noch ist die Krise nicht überwunden, sagt der Geschäftsführer der STG. Allerdings seien die Monate Juli und August voraussichtlich sehr gut gelaufen. „Die Auslastung in den Sommermonaten ist in unserer Region generell sehr gut. Es könnte sein, dass die Gästezahlen in diesem Sommer sogar noch besser werden, als im vergangenen Jahr“, so Mairs Einschätzung.

Zugleich dürfe die aktuell positive Stimmung zur Urlaubszeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass zum Jahresende ein Minus stehen bleibe – auch hier im Schwarzwald. Im März, April und Mai blieben die Gäste nämlich aus. Der Schwarzwald-Baar-Kreis verzeichnete im April beispielsweise 86,2 Prozent weniger Übernachtungen als im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Besonders gefragt sei vor allem der mittlere und südliche Teil des Schwarzwalds, sagt Mair. Dort lägen die Übernachtungszahlen über dem landesweiten Durchschnitt, was der Geschäftsführer auch auf verstärkte Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit STG-Partnern zurückführt. Sonst ziehe es Urlauber generell eher in ländliche Gebiete. Unterkünfte wie Ferienhäuser oder Campingplätze würden präferiert, Zentren und Städte hingegen eher gemieden.

„Nicht der Schönere gewinnt, sondern der Schnellere“, sagt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Bereits im März habe die Vermarktungs-Organisation beschlossen, in diesem Jahr vornehmlich auf Inlandsgäste zu setzen. Mit der Kuckuck-Kampagne wurde diese Maßgabe schließlich umgesetzt. Rund eine halbe Millionen Euro wurde dafür investiert. Die Werbemaßnahme finanzierte die Schwarzwald Tourismus GmbH aus eigenen Mitteln (195 000 Euro), Geldern von Kampagnen-Partnern (250 000 Euro) sowie durch Fördermittel vom Land (50 000 Euro). Laut Auskunft der Schwarzwald Tourismus GmbH habe die Kampagne eine gute Außenwirkung erzielt – auch in Zusammenarbeit mit den Partnern.

Zahlende Partner im Schwarzwald-Baar-Kreis sind das Rad- und Wander Paradies Schwarzwald und Alb, die Quellregion Donau, Triberg, Unterkirnach sowie die Ferienland Schwarzwald und die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim.