(wst) - Die nächste Ink-Style VS findet am kommenden Wochenende, 9. und 10. Mai statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, von 12 bis 22, und am Sonntag, von 12 bis 18 Uhr. Organisator der Messe ist Filippo LoVerde, der sie zum zweiten Mal organisiert.

Die Idee kam ihm, da er selbst gern auf solche Messen geht und er immer wieder bis nach Frankfurt und weiter fahren musste. So organisierte er im vergangenen Jahr erstmals die Messe in Schwenningen mit gutem Erfolg. Die zweite steigt am kommenden Wochenende. Belegt sind die Messehallen A und B für die Aussteller.

Ausgeweitet wird auch die Kinderbetreuung. Damit es den Tätowierern über die Messetage nicht langweilig wird, haben sie mit Vorfeld schon Termine für die Messe ausgemacht. So können die Besucher live miterleben, wie die Meister ihr Handwerk ausüben und die Tattoos entstehen. Und wer will, kann sich auch kurzentschlossen unter die Nadel legen. Die rund 35 Tätowierer treten an beiden Tagen auch mit ihren Werken gegeneinander an in einer Convention, bei denen ihr Werk von Fachleuten in verschiedenen Kategorien bewertet wird. Es haben sich Tätowierer aus Europa angemeldet. Rund um das Tätowieren gibt es auch eine Showbühne. Auf dieser spielt die Roxx-Band Rock- und und Coversongs. Weiter gibt es eine Ray-Style-Double-Action-Show – eine Mischung aus Martial-Arts und Akrobatik.