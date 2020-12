Erkrankt ein Bewohner in einem der 13 Altenzentren der Stiftung St. Franziskus an Corona, so wird er nach VS-Schwenningen gebracht. Denn im örtlichen Franziskusheim betreibt die Stiftung ihre Corona-Kurzzeitpflege – inklusive erheblicher Sicherheitsvorkehrungen.

Bis zu 30 Personen können in der Corona-Kurzzeitpflege, welche die Stiftung St. Franziskus in ihrem Altenzentrum mit angeschlossenem Kindergarten in VS-Schwenningen betreibt, unterkommen. Sie sollen hier „zentral und gezielt begleitet werden“, wird Boris Strehle, Leiter des Aufgabenfeldes Altenhilfe der Stiftung, in einer Pressemitteilung zum Thema zitiert. Zentral bedeutet ganz konkret, dass in VS-Schwenningen infizierte Bewohner „aus allen unseren 13 Altenzentren versorgt“ werden, wie Pressesprecher Harald Blocher auf Anfrage bestätigt. Insgesamt betreibt die Stiftung mit Sitz im Schramberger Stadtteil Heiligenbronn – neben ihrer Tätigkeit in der Kinder- und Behindertenhilfe – Seniorenzentren in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen, Zollernalb, Tübingen und Ravensburg.

Mitarbeiter „in voller Schutzmontur“

Bereits während der ersten Infektionswelle im Frühjahr habe man die Corona-Patienten aus den Altenzentren der Stiftung in VS-Schwenningen betreut, informiert Blocher weiter, „und jetzt wieder während der zweiten Welle“. Dabei habe man sich bewusst dafür entschieden, die Infizierten an einem zentralen Ort und nicht in ihren jeweiligen Einrichtungen zu behandeln, „um Personalkapazitäten zu bündeln und dadurch infizierte Bewohnende bestmöglich zu betreuen“. Deren Betreuung sei nämlich personell sehr aufwendig. Alles in allem habe man das Infektionsgeschehen im Griff, teilt Blocher zudem mit. In einer Mitteilung schreibt die Stiftung von „vereinzelten Infektionsgeschehen“; zu Beginn der Woche waren im Franziskusheim in VS-Schwenningen vier Bewohner und ein Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Auch in der Corona-Kurzzeitpflege sei man momentan noch nicht ausgelastet: „Die Situation ist sehr dynamisch, eine tagesgenaue Zahl zu nennen ist schwierig. Wir haben im Moment noch Plätze frei, es gibt immer Rückverlegungen aufgrund Genesung und Zuwachs aufgrund Infektion“, erklärt Pressesprecher Blocher.

Die Corona-Kurzzeitpflege befinde sich zwar im Gebäude des Franziskusheims in der Neckarstraße, sei aber „baulich getrennt und isoliert vom restlichen Einrichtungsbetrieb und dem nebenan liegenden Kindergarten“, teilt Blocher mit. Es bestehe somit „keine Ansteckungsgefahr für andere Bewohner, Kinder oder etwa die Nachbarschaft“, hatte auch Altenhilfe-Leiter Strehle in einer Pressemitteilung der Stiftung betont. Die Stiftungsmitarbeiter, welche die Infizierten in der VS-Schwenninger Corona-Kurzzeitpflege betreuen, arbeiten laut Blocher darüber hinaus „in voller Schutzmontur“.

Eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten

Auch sonst gelten im Schwenninger Franziskusheim erhöhte Hygiene- und Schutzvorkehrungen: Neben den üblichen Vorgaben zu Desinfektion, Lüften, Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz führe man zusätzlich regelmäßige Symptomkontrollen und Fiebermessungen durch, erläutert Blocher. „Bei Symptomen wird sofort ein Schnelltest durchgeführt. Bei positivem Schnelltest umgehend ein PCR-Test.“ Zudem sind die Besuchsmöglichkeiten des Altenzentrums eingeschränkt. Ohnehin sind Besuche in allen Einrichtungen der Stiftung St. Franziskus nur in Bewohnerzimmern oder im Freien, nicht aber in Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumen möglich. Zudem hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises laut Blocher für das Franziskusheim Schwenningen angeordnet, „dass im Moment nur ein definierter Besucher pro Tag und Bewohner zugelassen ist“.