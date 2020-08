In den letzten Juliwochen stellten der Technik-Seminarkurs und die Schüler-Ingenieur-Akademie ihre Projekte vor. Es wurde je ein technischer und ein gesellschaftswissenschaftlicher Aspekt bearbeitet.

Seminarkurs-Technik: Um folgende Projekte ging es: Nico Berndt: Wie wird in unserer Gesellschaft mit Videospielsucht umgegangen? Angelina Hirt, Dominik Stern, Jonas Weh: Wie sinnvoll sind Smart Homes? Marvin Butkus, Andreas Grieshaber: Ist eine Biogasanlage zukunftsfähig? Daniel Jäger, Thomas Schneider, Niclas Scuderi: Moderne Transportsysteme – Ist der Hyperloop das Transportmittel der Zukunft? Felix Kohler: Welchen Einfluss hat der Mond auf unsere Gesellschaft David Schäfer: Stromtransport im 21. Jahrhundert.

Der Seminarkurs wurde von Annette Beha und Marc Fehrenbacher betreut. Auch unter Corona-Bedingungen haben zwölf Schüler der Kursstufe Technischen Gymnasiums die Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) erfolgreich absolviert.

In einer verkürzten Form und ohne feierlichen Abschluss haben vier Teams in Zusammenarbeit mit Südwestmetall, dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau und den Unternehmen Continental Automotive GmbH in Villingen, IMS Gear GmbH sowie Sick Stegmann GmbH aus Donaueschingen und EBM-Papst aus St. Georgen, abgeschlossen. Bei Continental Automotive haben Max Andris, Julian Hofmann, Alexander Lehr eine „Radarfalle“ für firmeninterne Flurförderzeuge entworfen.

Tim Knothe, Nemanja Tomic, Alexander Schwörer haben mit Unterstützung von IMS Gear GmbH eine Weboberfläche für einen Industrieroboter entwickelt, der zu einem Barkeeper umfunktioniert wurde. Luca Brugger, Leon Limberger und Alexander Rösch in Zusammenarbeit mit EBM-Papst einen Windkanal zur Untersuchung von Strömungsverhältnissen bei Modellautos gebaut. Die Firma Sick Müller unterstützte Jannis Bones, Aleksandr Polsikov, Andreas Weber bei der Weiterentwicklung einer mechatronischen Anlage mit Hilfe einer SPS-Anlage. Michael Schlaps und Thomas Kusch betreuten als Lehrer die Schüler-Ingenieur-Akademie.