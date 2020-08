Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien gibt es für Besucher zwei neue, temporäre Pop-Up-Wohnmobilstellplätze in den beiden großen Stadtbezirken: in Villingen am Hallenbad sowie in Schwenningen auf der Kienzle-Wiese neben dem Messegelände kann ab sofort übernachtet werden.

Bis in den Herbst hinein sind überall im Land beliebte Stellplätze bereits komplett ausgebucht. Da das sogenannte Wildcampen in Deutschland weiterhin verboten ist, gibt es an vielen Wochenenden mehr urlaubswillige Camperfans als legale Stellplätze im Land. Deshalb wollte man auch in VS ein entsprechendes Angebot für Gäste bereithalten.

Die Idee: Ungenutzte, bestehende Flächen wie weitläufige Grundstücke und Parkplätze, aber vor allem das in diesem Jahr wenig genutzte Festival- und Messegelände sollen kurzfristig in Wohnmobilstellplätze umgewandelt werden. Für die Doppelstadt bedeutet dies, dass für Wohnmobile in Villingen auf über 1000 Quadratmeter am Hallenbad und in Schwenningen auf über 4400 Quadratmetern auf der Kienzle-Wiese beim Messegelände ein neuer Aufenthaltsort geschaffen wird.

Für maximal drei Übernachtungen dürfen die Wohnmobilisten dort kostenfrei ihre Camper parken. Die An- und Abreise ist 24 Stunden am Tag möglich, denn es ist keine Voranmeldung erforderlich. Die Plätze sind entsprechend beschildert.

Eine Ver-/Entsorgungsstation für Wasser/Abwasser wird am Messegelände im Stadtbezirk Schwenningen angeboten. Ein Aufenthalt in Villingen-Schwenningen soll Wohnmobilisten neben den vorhandenen Freizeiteinrichtungen vor allem auch einen hohen Erholungswert und die Sehenswürdigkeiten bieten.

„Die Innenstädte laden zu einem entspannten Einkaufsbummel ein und unsere Lage als Tor zum Schwarzwald ist ideal für Tagesausflüge geeignet“, so Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH.

Weitere Informationen, wie zum Beispiel die Nutzungsordnung erhalten Gäste in den beiden Tourist-Informationen im Franziskaner Kulturzentrum oder im Bahnhof Schwenningen. Fragen können per Mail an tourist-info@villingen-schwenningen.de gerichtet werden, telefonische Auskunft gibt es unter der Nummer 07721/822340. Auf der Website der Wirtschaft- und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH unter wt-vs.de/tourismus sind ebenfalls alle Informationen zu finden.