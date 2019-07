Es gibt bekanntlich verschiedene Fahrräder. Angefangen vom Trek-

kingrad, über das Ein- und Rennrad bis zum Pedelac und Tandem – aber einen gewissen Kult haben die Klappfahrräder. Ein Faltrad ist ein Zweirad, das über Vorrichtungen wie Scharniere, Kupplungen und Schnellspanner verfügt, die es erlauben, das Gefährt schnell und einfach auf ein geringes Packmaß zusammenzufalten. In den 1980er-Jahren waren sie auf den Straßen in Deutschland überall anzutreffen. Sie waren der Renner. Mittlerweile gibt es eine Renaissance dieser Räder, der sich auch einige Fahrradbegeisterte aus der Region angeschlossen haben.

Am Sonntag fand im Friedengrund die dritte „Tour de Klapp“ statt. Initiator und Organisator waren Christian Joos und Patrik Müller. Entweder im Zweierteam oder als Einzelstarter mussten die Teilnehmer acht Runden einer drei Kilometer langen Runde über die alte Vöhrenbacher Straße absolvieren. Acht Zweierteams stellten sich der sportlichen Herausforderung, ebenso waren sieben Einzelfahrer am Start. Pünktlich um 12 Uhr am Sonntagmittag bei hochsommerlichen Temperaturen fiel der Startschuss. Es ging in erster Linie um die Gaudi und dementsprechend skurril war auch die Kleidung der Radfans. Ins Schwitzen kamen sie allemal, und auch von einem Platten blieben manche nicht verschont. Angefeuert wurden sie von den Fans. Die Sieger konnten einen Pokal in Empfang nehmen.