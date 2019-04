Unter den Dealern war er ein kleiner Fisch. Aber die Schlagzahl, mit der er seine Taten verübte, überraschte Richter Christian Bäumler doch: In nur fünf Wochen konnten einem 23 Jahre jungen Mann mehr als zehn Verkäufe von Marihuana und Haschisch in VS-Schwenningen nachgewiesen werden – von einer entsprechend hohen Dunkelziffer kann in solchen Fällen ausgegangen werden.

Bis dahin war er als Dealer nicht aufgefallen. In den Zuschauerreihen nahmen seine Mutter und seine Verlobte Platz. Beide wirkten angespannt. Sein soziales Umfeld also schien zu funktionieren. Und doch waren es familiäre Vorkommnisse, die den 23-Jährigen aus der Bahn geworfen haben sollen: „Er hat sein Kind verloren“, erzählte die Verteidigerin des Angeklagten im Gerichtssaal. Das sei der Anfang einer unglücklichen Spirale gewesen, die sich immer weiter zu drehen schien.

Nach der Hauptschule habe er als Parkettleger und schließlich bei einer Gebäudereinigungsfirma gearbeitet, erzählte der junge Mann stockend. Im vergangenen Jahr sei sein Baby schwer krank geworden und im August schließlich verstorben. „Er ist in ein tiefes Loch gefallen“, habe seine Arbeit verloren – und dann brauchte er Geld. Der Staatsanwalt verlas eine lange Liste von Whats-App-Gesprächen, in welchen der Angeklagte seinen Kunden Drogen verkaufte. Was im Gerichtssaal klang wie die lange Karriere eines Dealers, sei in Wahrheit eine kurze Zeitspanne gewesen, meinte seine Verteidigerin: „In einem überschaubaren Zeitraum von fünf Wochen ist das eskaliert“, erzählte die Anwältin.

Das, und weil er lediglich weiche Drogen wie Cannabis und das in jeweils überschaubarer Menge verkauft habe, stimmte den Richter milde: Eine Freiheitsstrafe von drei Monaten, ausgesetzt zu zwei Jahren auf Bewährung, und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit muss der junge Mann leisten.