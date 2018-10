Die Suche nach einem neuen Pächter für die „Wagnerei“ in VS-Schwenningen ist abgeschlossen. Am Dienstag unterschrieb eine Familie aus Freiburg den Vertrag. Die Neueröffnung ist für 16. November geplant.

Bereits am Dienstagvormittag zeigte sich Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (wbg), die Eigentümerin der „Wagnerei“ ist, zuversichtlich, dass die Küche nicht mehr lange kalt bleibt. „Ich denke, wir können noch in dieser Woche Vollzug melden“, sagte er im Gespräch. Keine acht Stunden später prangte an der Fassade des Gebäudes an der Oberdorfstraße dann ein Banner mit der Aufschrift „Neueröffnung“.

Auf Nachfrage bestätigte Müldner am Abend: „Seit eineinhalb Stunden ist die Tinte trocken.“ Doch um die Namen des neuen Restaurantbetreibers machte der wbg-Chef ein Geheimnis. Er verriet lediglich: „Es handelt sich um eine Familie – einen Vater mit seinen beiden Söhnen aus Freiburg.“ Die kulinarische Ausrichtung, so Müldner, sei traditionelle schwäbische und badische Küche. „Zudem setzen sie einen Schwerpunkt mit einer zusätzlichen Steak-Karte“, berichtet er. Laut Werbung erwartet die Gäste zudem ein Mittagstisch sowie sonntags ein Frühstücksbüffet. Eine Lösung, die ganz nach dem Geschmack Müldners sein dürfte, schließlich hatte er stets den Wunsch nach gutbürgerlicher Küche geäußert.

Die Suche nach einem Nachfolger für die jungen Gastronomen Kevin von der Osten und Marco Pfeiffer, die im Januar dieses Jahres nach nur einem Vierteljahr ihr Restaurant wieder schließen mussten, gestaltete sich schwierig. „Wir hatten viele Bewerber, aber nur wenige Konzepte kommen für eine Gaststätte wie die Wagnerei infrage“, betont Müldner.

Die Gastronomie an sich sei ein schwieriges Geschäft. Er habe lange Zeit den Traum von Jungköchen gehabt, die sich in Schwenningen selbstständig machen würden. „Es gibt ja viele, die beispielsweise in der Schweiz sind und zurück wollen“, sagt Müldner. Allerdings habe er immer wieder die Angst vor der Selbstständigkeit ausmachen können. „Es ist eben nicht einfach, alle Voraussetzungen von Beginn an mitzubringen.“

Bei den jetzigen Pächtern hat Rainer Müldner allerdings keine Sorgen. „Die sind schon lange im Geschäft und wollen vor allem so schnell wie möglich durchstarten, um möglichst noch etwas vom Weihnachtsgeschäft mitzunehmen.“