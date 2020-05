Im Zuge der eingeschränkten Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Schulen im Land, dürfen seit Mittwoch, 6. Mai, auch die Musikschulen ihre Pforten wieder öffnen. So auch in Villingen-Schwenningen.

„Am Montag geht es wieder richtig los“, berichtet Hartmut Vogt, Inhaber der Musikschule Vogt in Villingen. In den vergangenen Wochen musste der Musikunterricht virtuell stattfinden. Dieses Angebot hätten etwa 70 bis 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Anspruch genommen. „Wir konnten gut reagieren, da wir schon in der Zeit vor Corona Online-Unterricht angeboten haben“, erklärt Vogt. Derzeit wird noch an der Umsetzung der Schutzmaßnahmen gearbeitet. !Ich möchte, dass alles organisatorisch ordentlich gemacht ist“, meint Vogt. Die Schüler sollen die Möglichkeit haben, sich vor dem Unterricht die Hände mit warmen Wasser zu waschen. Das Tragen eines Mundschutzes wird außerdem Pflicht sein und die Instrumente sollen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.

Erlaubt ist bisher nur der Einzelunterricht an Streich-, Zupf-, Tasten- und Schlaginstrumenten. Der Unterricht an den anderen Instrumenten soll weiterhin online stattfinden, auch wenn die Technik dabei teilweise an ihre Grenzen stößt. Vor allem der Zeitverzögerungseffekt bei der Videoübertragung sei problematisch, worunter besonders die Gesangslehrer und Sänger leiden würden. „Die Technik des Unterrichtens ist eben eine andere“, erklärt Vogt. Überrascht zeigt er sich allerdings von der Tatsache, dass sich zahlreiche Schüler durch den Online-Unterricht verbessert hätten. Dem schließt sich auch Gerhard Wolf, Inhaber der Musikakademie Villingen-Schwenningen, an. „Die Schüler haben viel mehr geübt“, erzählt er und kann es selbst kaum fassen. Zahlreiche Schüler hätten sich über den Zeitraum der Pandemie an ihrem Instrument verbessert.

Auch an der Musikakademie wird ab kommenden Montag wieder musiziert. Auch dort müssen in den beiden Gebäuden in Villingen und Schwenningen derzeit noch Schutzmaßnahmen getroffen werden. Unterrichtssituationen wurden simuliert und Abstände abgeklebt. Das Team der Akademie sei gut vorbereitet. In den vergangenen Wochen hat auch die Musikakademie virtuellen Unterricht angeboten. Natürlich gehöre dafür auch ein bisschen Einfallsreichtum und aufgrund der spontanen Lockerungen einiges an Improvisation dazu. „Es ist wirklich toll, was die Kollegen geleistet haben“, berichtet Wolf.

Das Online-Angebot sei gut angekommen. „Wir haben hervorragende Feedbacks erhalten“, erzählt Wolf glücklich. Auch er selbst habe in den vergangenen Wochen online unterrichtet und dabei einiges von seinen Schülern in Sachen Technik gelernt. An die Qualität des Präsenzunterrichts komme die Technik allerdings nicht heran. Aus diesem Grund findet auch das Ensemble- und Gruppenangebot nicht online statt, denn dieses lebe davon, dass sich „Menschen begegnen und gemeinsam musizieren“. „Es ist klug, nicht gleich mit dem vollen Programm anzufangen“, sieht Wolf ein.

Trotz des Online-Unterrichts ist dennoch eines klar: „Ich vermisse meine Schüler“, erklärt der Musiklehrer. Der Online-Unterricht sei kein Ersatz für den Musikunterricht von Angesicht zu Angesicht. Der persönliche Kontakt würde fehlen. „Wir freuen uns darauf, dass es wieder los geht und Leben ins Haus kommt“, sagt Gerhard Wolf zuversichtlich.