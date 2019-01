„In den Logen herrscht Aufbruchstimmung“

70 Mitglieder der Freimaurer haben sich am Wochenende in Bad Dürrheim zu einer Zukunftswerkstatt getroffen. Es ging darum, Denkmodelle für eine humane Welt der Zukunft zu erarbeiten. Als Gastredner war unter anderem Helmut Thoma dabei, ehemals Chef des Senders RTL.

Die Freimaurer, sagenumwoben, mit Legenden behaftet und geheimnisvoll – mit diesen Attributen räumte der Distriktmeister für Baden-Württemberg, Ralph Meixner, auf: „Das große Geheimnis der Freimaurer ist: Es gibt keines.“ Er hatte gemeinsam mit seinem Distriktredner für Baden-Württemberg, Mario Mo eller-Zirkel, das Wochenende organisiert.

Seit mehr als 300 Jahren gibt es die Freimaurer, zu den beiden ältesten Logen in Deutschland gehören die in Mannheim und Hamburg, beide zählen 275 Jahre. Die Freimaurer selbst sehen ihren Einfluss in den vergangenen Jahrhunderten als nicht ganz so groß an, wie manche Erzählungen glauben machen wollen. Statt als Initiator der Epoche der Aufklärung ab dem Jahr 1700 sehen sie sich nur als Katalysator. Sie schufen und schaffen auch heute noch Begegnungsstätten, in denen Menschen – egal welchen Standes – zusammenkommen können, um in einem geschützten Raum Gedanken austauschen zu können.

In den Augen der Freimaurer steht ein erneuter Umbruch bevor. Waren es einst die Auswirkungen der Industrialisierung, die eine humane Gegenbewegung hervorrief, sind sie der Auffassung, dass die Menschheit heute, mit der Industrie 4.0, wieder an einem Wendepunkt angelangt sei. „Die menschliche Gesellschaft braucht vor allem ein globales Ethikkonzept, das metapolitische Brücken über die religiösen und kulturellen Differenzen baut“, sagten Meixner und Moeller-Zirkel in einer Pressemitteilung. Jedoch nicht nur in der Wirtschaft gebe es Umbrüche. Ralph Meixner blickt im Gespräch in die Türkei, dort habe Staatschef Erdogan beispielsweise alle Freimaurer aus dem Staatsdienst entlassen.

Freimaurer wollen sich öffnen

Was als Ergebnis am Ende des Wochenendes stehen wird? Man sei selbst gespannt, so Meixner. Hier komme jedoch auch die Gesprächskultur der Freimaurer zum Tragen. Man lasse die Meinung eines anderen einfach so stehen und greife einander nicht an oder kommentiere diese. Ziel sei es, mit dem Wochenende einen Stein in das Wasser zu werfen, der Wellen schlage. „In den Logen herrscht Aufbruchstimmung“, sagt Meixner.

Grundsätzlich wollen sich die Freimaurer mehr nach außen öffnen und auch jüngere Mitglieder ansprechen. Im Moment liege der Altersdurchschnitt in den Logen bei 45 Jahren. Bei so genannten Gästeabenden können sich Interessierte informieren.

In Bad Dürrheim waren verschiedene Impulsgeber mit Vorträgen zu Gast. Dazu gehörte Klaus-Jürgen Grün, Vizepräsident des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft; Thomas Schwartz, katholischer Wirtschaftethiker und Fernsehmoderator, Helmut Thoma, ehemaliger Geschäftsführer RTL, Marc Schurr, Wissenschaftler und Unternehmer, Vertreter des Start-Ups Your-Company sowie die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU), Marcel Klinge (FDP) und Bürgermeister Walter Klumpp.