In alte Schmiede in Mühlhausen zieht neues Leben ein

Leben kehrt in die alte Schmiede im Ortskern von Mühlhausen ein. Zwei Männer erfüllen sich mit dem Betreiben der Werkstatt einen Traum. Und der Freundeskreis Dorf Mühlhausen kommt seinem Ziel näher, die Einrichtungen am Göpelhausplatz zu reaktivieren.

Jonas Tamme nimmt mit scharfem Blick die Klinge des Messers ins Visier, die er soeben mit seinem Schmiedehammer bearbeitet hat. Ganz zufrieden ist er noch nicht. Noch einmal erwärmt er kurz das Metall und bearbeitet es mit dem Schmiedehammer auf dem Amboss nach. Keine zwei Meter entfernt von ihm macht sich Philip Kaiser daran, die zahlreichen Messer und Scheren zu schleifen, die im Vorfeld eingetroffen waren. Es ist Samstagvormittag und einer dieser Tage, an dem in der historischen Schmiede in Mühlhausen ein emsiges Arbeiten zu beobachten ist. Auch die Bevölkerung profitierte schon davon und war bereits zwei Mal eingeladen, ihre Schneidewerkzeuge zum Schleifen vorbeizubringen.

Schlagartige Änderung

Jahrelang war die Schmiede nur zu besonderen Anlässen, wie am Mühlentag oder während des Herbstfests, geöffnet. Doch vor ein paar Monaten änderte sich dies schlagartig. Zwei motivierte Männer hatten in ihren Kindheitserinnerungen gekramt. Sofort kam ihnen die alte Schmiede in der historisch gestalteten Dorfmitte als Ort in den Sinn, den sie von Vorführungen her kannten. Damals als Kinder und Heranwachsende waren sie fasziniert von dem Schmiedefeuer, Werkeln und Hämmern. Jahre später absolvierten sie erfolgreich einen Schmiedekurs in Bruchsal und informierten sich im Internet über die Technik.

Anfangs schmiedeten sie im Carport oder einer Garage, doch das war auf Dauer zu umständlich. Sie nahmen Kontakt mit dem Freundeskreises Dorf Mühlhausen auf, der die Gebäude rund um den Göpelhausplatz sein Eigen nennt und verwaltet. Danach waren sie überrascht, wie unkompliziert und schnell alles ging. Vorsitzender Sebastian Kopp war begeistert von der Idee, das Schmiedehandwerk dauerhaft im Dorfkern zu etablieren. Zur Bedingung für Jonas Tamme und Philip Kaiser machte er lediglich, dass sie dem Verein beitreten, ihre Verbrauchskosten übernehmen und bei den Veranstaltungen bereit sind, Vorführungen zu übernehmen. Die Pacht ist vernachlässigbar.

„Jetzt haben wir für unser Hobby eine Perspektive“, freut sich der gelernte Industriemechaniker Jonas Tamme. Ähnlich sieht es Philip Kaiser, der das Schreinerhandwerk lernte und sich durchaus vorstellen kann, mittelfristig einen Teil seines Lebensunterhalts durch das Schmieden zu verdienen. Tamme schwärmt von diversen Ideen, die in ihren Köpfen kreisen. Sie erstrecken sich vom Anfertigen von Kunstwerken bis zu Auftragsarbeiten. Das Fertigen von handgefertigten Schneidewerkzeugen fällt genauso darunter wie das Schleifen der Klingen.

Besucher können Messer schleifen

Die beiden bieten ab sofort einmal monatlich, geplant ist am dritten Samstag im Monat, der Bevölkerung an, die Messer zu schleifen. Es könne auch ausgefallenere Werkzeuge wie Buschmesser oder Äxte vorbeigebracht werden. „Wir sind unserem Ziel, die Einrichtungen rund um den Göpelhausplatz auch außerhalb der Veranstaltungen wieder mit Leben zu füllen, einen weiteren Schritt nähergekommen“, stellt Kopp fest. Oft in Betrieb ist bereits das Backhaus. Aufgrund der zahlreichen Belegungen gibt es Monate, in denen es nicht leicht ist, das Göpelhaus für eine private oder Vereinsveranstaltung zu mieten.

„Die Begegnung mit Jonas und Philip ist für den Verein ein Glücksfall“, freut sich der Vorsitzende. Beide wohnen inzwischen in Mühlhausen und sind auch bereit, Verantwortung im Vorstandsteam zu übernehmen. „Bis vor kurzem hätten wir uns das nicht vorstellen können“, sagt Kaiser lachend, Vereinsarbeit habe er immer als langweilig und undankbar betrachtet. Die Termine für das Messerschleifen veröffentlicht die Ortsverwaltung.

Wer einen anderen Schmiedeauftrag hat oder eine Besichtigung wünscht, trifft die beiden Hobbyschmiede am ehesten am Samstag oder abends an. Auch Schulklassen und Gruppen sind willkommen, der Freundeskreis hilft weiter unter Telefon 0152/09 64 .

Dieser Artikel erschien zuerst im Schwarzwälder Boten.