Gute Nachrichten von IMS Gear: Das Unternehmen baut ein weiteres Produktionsgebäude am Standort VS im Gewerbegebiet Salzgrube. Aufgegeben wird jedoch das Testlabor auf dem Saba-Gelände in Villingen.

Im August hatte IMS Gear für Negativschlagzeilen gesorgt, als es ankündigte, 140 Stellen abzubauen. Am Freitag ging nun das Unternehmen an die Öffentlichkeit mit der vor allem für Villingen-Schwenningen positiven Botschaft, hier zu investieren.

Für Wachstum sorgen

Der Neubau ist Teil eines Konzepts: „Es gleicht einer Flurbereinigung, das Flächenkonzept, das IMS Gear bereits vor mehreren Jahren, als die Entscheidung für einen damals neuen Produktionsstandort in Villingen-Schwenningen fiel, eingeleitet hat“, teilt IMS Gear mit. Jetzt setze das Unternehmen einen weiteren Baustein dieses langfristig angelegten Konzeptes um. Es sehe die Aufgabe von extern angemieteten Gebäuden ebenso vor, wie die Schaffung neuer Produktionsflächen am Standort Villingen-Schwenningen. Ziel dieser Flächenkonzentration sei es, die innerbetrieblichen Abläufe, Produktionsprozesse und Warenströme zu optimieren sowie die Voraussetzungen für Wachstum in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern zu schaffen, wie die drei IMS Gear-Vorstände Dieter Lebzelter, Bernd Schilling und Wolfgang Weber betonen.

Und so kündigt IMS Gear an, dass in wenigen Tagen im Gewerbegebiet Salzgrube in Villingen die Bagger anrollen. Und liefert die Fakten: IMS Gear lässt dort sein bestehendes Werk um ein weiteres Produktionsgebäude ergänzen. Dessen Gesamtgröße wird sich auf rund 15 000 Quadratmeter belaufen, wovon rund 12 000 Quadratmeter auf die Produktionsfläche entfallen. Der Erweiterungsbau gliedert sich direkt an die Nordseite des bestehenden Werkes an. „Das neue Gebäude wird nach unseren Vorgaben errichtet und wir werden nach seiner Fertigstellung als Mieter einziehen“, erklärt Dieter Lebzelter. Der Neubau soll zum Jahresende 2021 bezugsfertig sein.

Planetengetriebe in VS

Auf der Erweiterungsfläche am Standort Villingen-Schwenningen werde IMS Gear die Produktion von Planetengetrieben (PLG) für Industrieanwendungen im Non-Automotive-Bereich konzentrieren, erklärt Bernd Schilling: „Bislang verteilt sich die PLG-Produktion auf zwei Business Units in unserem Werk in Eisenbach und ein angemietetes externes Gebäude auf dem Eisenbacher Höchst. Entsprechend groß und kompliziert ist der Abstimmungsaufwand zwischen den beiden Produktionen, und es herrscht viel zeitraubender Werksverkehr. Zudem sind die Kapazitäten voll ausgeschöpft. Wir leben hier also mit einem Kompromiss, der Wachstum behindert und auf Dauer nicht wirtschaftlich ist. Das wollen wir ändern, indem wir die PLG-Produktion an einem Ort, unter optimalen Bedingungen und mit Wachstumsreserven versehen, zusammenführen. Auf diese Weise können wir unsere Non-Automotive-Sparte neu und für die Zukunft wettbewerbsfähig positionieren.“

Zudem, so Schilling weiter, eröffne sich damit die Möglichkeit, die Prozessabläufe im IMS Gear-Werk Eisenbach zu optimieren, dessen Erweiterungskapazitäten bereits seit längerer Zeit vollständig ausgeschöpft sind. Das Mietverhältnis für die externe Produktionsstätte auf dem Höchst werde IMS Gear beenden. Die Erweiterung des Standortes in VS schaffe auch die Voraussetzungen, um einen Konzentrationsprozess weiter voranzutreiben, informiert das Unternehmen weiter. IMS Gear könne jetzt extern verstreute Standorte in angemieteten Gebäuden aufgeben und dabei insbesondere die Bereiche Industrial Engineering sowie Forschung und Entwicklung zusammenführen, ebenfalls mit dem Ziel, betriebliche Abläufe zu optimieren und Synergieeffekte auszuschöpfen. So werde der aus Kapazitätsgründen temporär nach Hüfingen ausgelagerte Teil des Industrial Engineering wieder direkt in das IMS Gear-Technikzentrum in Donaueschingen integriert, der Umzug ist bereits weitestgehend abgeschlossen.

Testlabor zieht um

Auch das Testlabor gebe eine externe Ausweichfläche auf dem ehemaligen Saba-Areal in Villingen auf und nutze stattdessen Kapazitäten im Donaueschinger Technikzentrum. Zudem verlasse das IMS Gear-Ausbildungszentrum seinen Standort im Werk Allmendshofen und werde im Technikzentrum Donaueschingen lokalisiert, der Umzug sei für das Frühjahr 2021 projektiert. „Damit schaffen wir nicht nur eine unmittelbar räumliche, sondern auch inhaltliche Nähe unseres Ausbildungszentrums zu den Bereichen Industrial Engineering sowie Forschung und Entwicklung und damit auch ideale Voraussetzungen für Kooperationsprojekte im Bereich Aus- und Weiterbildung“, erklärt Wolfgang Weber.

Die bislang ebenfalls noch im Werk Allmendshofen untergebrachte Produktion werde, so Weber weiter, in andere Business Units integriert und der Standort in Allmendshofen spätestens zum Jahresende 2021 aufgegeben. „Anstelle der eingesparten Mieten zahlen wir im Gegenzug ab Jahresende 2021 Miete für den Neubau in Villingen-Schwenningen. Das heißt, dass das neue Gebäude in Villingen-Schwenningen weder unsere Liquidität, noch unseren Finanzrahmen zusätzlich belastet“, erläutert Dieter Lebzelter die finanzielle Seite des Maßnahmenpakets.

„Damit haben wir auch räumlich die Weichen für die Zukunft gestellt, können Wachstumschancen in bestehenden und neuen Geschäftsfeldern nutzen und uns mit dem Standort Deutschland weiterhin im internationalen Wettbewerb behaupten“, betonen Lebzelter, Schilling und Weber mit Blick auf die jetzt eingeschlagenen Pflöcke zur Umsetzung des von IMS Gear langfristig verfolgten Flächenkonzepts. Vor dem Hintergrund der seit rund zwei Jahren schwächelnden Konjunktur in der Automobilindustrie und den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie habe IMS Gear 2018 und 2019 starke Umsatzeinbrüche verkraften und seine Umsatzerwartungen für das Jahr 2020 und die Folgejahre nach unten korrigieren müssen. Auf diese geänderten Rahmenbedingungen habe das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mit einer Anpassung seiner Kostenstrukturen reagiert und einen Konsolidierungskurs eingeschlagen.