Die Theaterliebhaber sind ohnehin etwas zu spät und jetzt das: Im Parkhaus Theater am Ring belegt ein Mittelklasse-Wagen zwei Parkplätze und das, obwohl kein weiterer Stellplatz mehr frei ist. Schnell das Kennzeichen aufschreiben, ein Foto machen und Tags drauf eine böse E-Mail schreiben.

Ob die erbosten Theater am Ring-Besucher noch rechtzeitig in den Saal und zur Vorstellung kommen oder sich durch die bereits besetzten Stuhlreihen quetschen müssen, ist zwar nicht bekannt. Bekannt ist jedoch, dass es solche vermeintlichen „Schussel-Parker“ quer durch das Oberzentrum gibt. Fakt ist auch, dass Frank Rothardt vom Parkservice Hüfner, der die städtischen Parkhäuser bewirtschaftet, immer wieder E-Mails von verärgerten Nutzern der Parkhäuser bekommt.

Das größte Theater diesbezüglich, so Rothardt, entstehe im Parkhaus am Romäusring vor allem dann, wenn Kulturbegeisterte ins Theater strömen. „Dann gibt es schon mal Briefe oder Mails von verärgerten Parkhausnutzern.“ Immer wieder „stolpern“ auch Parkhaus-Mitarbeiter über Autos, die doppelt so viel Platz einnehmen als über das Ticket bezahlt wird.

Kulanz statt Konsequenz

Solche Schreiben bleiben in der Regel jedoch ohne Konsequenzen: Für den Parkservice-Dienstleister Hüfner wäre es zwar ein Leichtes, die Halter der abenteuerlich abgestellten Fahrzeuge zu ermitteln. Denn rein theoretisch verstoßen Parkhausnutzer mit dem Belegen von zwei Stellflächen gegen die Nutzungsbedingungen. Rothardt zeigt sich in solchen Fällen jedoch kulant: Die Frage nach den Ursachen lasse sich nicht so leicht beantworten.

Sei das Parkverhalten die Folge menschlicher Schwächen oder handle es sich doch eher um das Hinwegsetzen über entsprechende Reglements und damit um ein rücksichtsloses Verhalten? Kulanz zeige das Unternehmen auch deshalb, weil das Belegen von mehreren Stellplätzen kein Massenphänomen sei, so Geschäftsführer Frank Rothardt, dessen Parkservice Hüfner in VS für insgesamt fünf Parkhäuser zuständig ist: Theater am Ring, Inselhof, Neue Tonhalle, in den Muslen und am Klinikum. Das Parkhaus am Klinikum ist das einzige, das im Eigentum von Hüfner ist.

Kontroverse Diskussion

Zwei Plätze auf einmal belegen? „Manche meinen, Sie hätten das Parkhaus für sich allein. Wie heute im Parkhaus beim Theater am Ring von mehreren Auto-Fahrerinnen und Fahrern geparkt wurde, war schon grenzwertig.“ Da platzte auch kürzlich einem Doppelstädter der Kragen. Bernd L. fotografierte einen Wagen, der sich auf zwei Parkflächen breit machte. Postete das Foto in den sozialen Netzwerken und löste mit dem Post eine Flut von Kommentaren und eine kontroverse Diskussion aus. Sicherlich gibt es Zustimmung, empfinden einige Nutzer ein solches Parkverhalten als unverschämt und rücksichtslos.

Doch es gibt auch andere, die ein gewisses Verständnis für die Fahrer haben, wie Michael V. „Ich parke auch so, immer und überall“, schreibt er. Er begründet dies damit, dass „viele eben keinen Respekt mehr haben vor dem Auto und dem Eigentum anderer“. Außerdem, moniert er, seien fast alle Parkplätze zu klein für die heutigen Autos. „Bin auch auf 1400 Euro Schaden sitzen geblieben“, erzählt er noch seine eigene Geschichte, „weil einer beim Ein- oder Ausparken in mein Auto gefahren ist“. Kritik an „zu schmalen Parkbuchten“ wird immer wieder laut. Dies weiß auch Frank Rothardt. Der Parkservice-Hüfner-Geschäftsführer weist darauf hin, dass die neueren Parkhäuser auf größere Fahrzeuge zugeschnitten seien und damit auch eine etwas breitere Fläche bieten, im Klinikum VS zum Beispiel 2,50 Meter. In anderen Parkhäusern, die Hüfner betreibe, habe man wie in Ravensburg entsprechende Ummarkierungen vorgenommen, wenn Stellflächen zu eng geworden seien.

Zettel an die Scheibe

Peter K. dagegen kennt kein Pardon und kommentiert: Wenn ein Auto mehrere Plätze blockiere, sei das rechtswidrig. Autofahrer seien dazu verpflichtet, „platzsparend“ zu parken. „Zwei Parkplätze zu blockieren, ist definitiv nicht platzsparend.“ Matze K. hält mit einem Vorschlag zur Güte dagegen: „Wie wäre es beim nächsten Mal, einfach einen Zettel an die Windschutzscheibe zu heften mit der Bitte künftig besser zu parken“, oder erst gar nicht mehr „in einem Parkhaus zu parken, wenn man so parkt“. Miriam W. sieht das Ganze ironisch: „Es kann sowieso niemand gescheit Auto fahren, geschweige denn parken. Außer ich. Frohe Weihnachten!“

Halter reagieren nicht

Ein weiteres Problem, das auch in Parkhäusern immer wieder auftaucht: das Dauer-Abstellen von Schrott-Autos. Für Frank Rothardt eine komplexe Sache. Das Ermitteln der jeweiligen Halter sei problematisch. Habe man Namen und Adresse sei noch lange nicht gesagt, ob diese reagierten, geschweige denn das Fahrzeug holen und die Rechnung bezahlen. Manchmal erzählt Rothardt, stehen Autos über viele Monate. Eine teure Sache für den Parkservice: Der Parkplatz wird blockiert, ohne dass Gebühren bezahlt werden. Schlimmstenfalls müsse das Auto abgeschleppt werden, wenn kein Halter nach aufwendiger Recherche greifbar sei. Auch dann geht die Rechnung aufs Haus.