Auch in diesem Jahr sind von den städtischen Mitarbeitern sowie Kindergarten- und Grundschulkindern viele bunte Pakete gepackt worden, um bedürftigen Kindern in Europa zur Weihnachtszeit eine Freude zu bereiten. 72 liebevoll in Weihnachtspapier eingepackte Kartons wurden in den vergangenen Wochen im Villinger Rathaus abgegeben, um die weltweit größte Geschenk-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu unterstützen.

„Wenn ich an die vielen leuchtenden Kinderaugen denke, dann geht mir das Herz auf. Deshalb danke ich allen, die sich an der Aktion beteiligt haben“, sagt Oberbürgermeister Rupert Kubon bei der Übergabe an Anke Jäckle, die ehrenamtlich eine Sammelstelle betreut. Der Verein „Geschenke der Hoffnung“ sammelt jährlich für bedürftige Kinder. „Die Geschenke gehen hauptsächlich nach Südosteuropa, in Regionen wo viele Menschen in Armut leben. Es ist wirklich klasse, dass auch immer eine große Menge an Paketen aus dem Rathaus dazu kommt“, freut sich Anke Jäckle, die dafür Sorge tragen wird, dass die Präsente rechtzeitig vor Weihnachten bei den bedürftigen Kindern ankommen werden.

OB zahlt Portokosten

Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwei und 14 Jahren freuen sich erfahrungsgemäß am meisten über Kleidung, Spielsachen und Schulmaterial. Und natürlich dürfen leckere Süßigkeiten zur Weihnachtszeit in den Kartons nicht fehlen. Die entstehenden Portokosten in Höhe von 576 Euro übernimmt der Oberbürgermeister, der damit einen großen Anteil daran trägt, dass immer viele Pakete im Rathaus zusammenkommen.

Jedes Jahr organisiert der Verein „Geschenke der Hoffnung“ diese Sammelaktion für notleidende Kinder, an der sich im deutschsprachigen Raum fast eine halbe Million Menschen beteiligen. Aufgrund der geografischen Nähe werden die Päckchen vorwiegend in Osteuropa verteilt. Die Gemeinden vor Ort wählen in Kooperation mit Behörden vor Ort, beispielsweise Jugendämtern, die Empfänger der Päckchen aus.