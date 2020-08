Blockhaus weg, Thujas weg und nun soll laut Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis noch die Gerätehütte dran glauben. Für Katja Hebi ist das zuviel des Guten. Nicht nur sie fragt sich, ob es für kleine Gerätehütten keine Ausnahme gibt, auch wenn sie im Außenbereich liegen, in dem Fall im Stockwald. Die Eigentümerin liegt im Clinch mit dem Baurechtsamt.

Es gab Zeiten, da glich ein Teil von Katja Hebis insgesamt sechs Hektar großen Grundstücks einer Baustelle: Vor dem Jahreswechsel wurden um die 400 Thujas wieder ausgegraben, das Chalet und die kleine Photovoltaikanlage wieder entfernt.

Was Pflanzen, Anlage und Häusle anbelangt, kann Hebi die Verfügung des Landratsamtes zum Abbruch noch nachvollziehen: „Da habe ich einen Fehler gemacht.“ Ohne eine Genehmigung zu haben, sei das Gelände im Stockwald bebaut worden. Dies stelle einen Eingriff in den Außenbereich dar und sei damit für die Behörde ein Tabubruch, denn dort herrsche ein Bauverbot. Es sei denn, so entnahm sie einem Schreiben, es handle sich um ein priviligiertes Vorhaben, das einem landwirtschaftlichen Betrieb diene.

Dass die Abbruchverfügung selbst für die Gerätehütte gelten soll, das will ihr dagegen nicht in den Kopf. Denn auch für Außenbereiche gebe es „verfahrensfreie Vorhaben“, zum Beispiel für Gerätehütten, falls diese eine bestimmte Größe nicht übersteigen. Mit ihrer kleinen Hütte bewege sie sich deutlich unter den angegebenen Grenzmaßen von 20 und 40 Kubikmetern. Für die Baurechtler aus der Kreisbehörde ist das jedoch kein Argument. Das Baurechtsamt im Landratsamt bleibt dabei: Die Errichtung des Schuppens widerspreche öffentlich-rechtlichen Vorschriften, selbst wenn sie verfahrensfrei seien.

Auf Kompromisse könne sich die Behörde deshalb auch nicht einlassen. „Ein Bauvorhaben kann nur dann durchgeführt werden, wenn es insbesondere auch den Anforderungen des Baugesetzbuchs entspricht“, heißt es aus der Pressestelle der Behörde. Für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit müssen die Bestimmungen über das Bauen im Außenbereich erfüllt sein. Dies sei nicht der Fall.

Konkret: Privat genutzte Garten- oder Gerätehütten, die einer rein hobbymäßigen Tätigkeit und damit der Freizeitgestaltung dienen, zählen nicht zu den im Außenbereich zulässigen Vorhaben. Dies gelte unabhängig von der Größe einer solchen Hütte, so die Position des Amtes.

In der Baurechtsbehörde einer anderen Großen Kreisstadt in Baden-Württemberg sieht man die Dinge etwas anders. Zunächst kommen auch hier Kubikmeter und Art der Hütte ins Spiel: keine Terrasse, keine Fenster, „um ein verkapptes Freizeithäuschen darf es sich nicht handeln“. Doch im Normalfall müsse es, so der Baurechtler, eigentlich eine Ausnahmegenehmigung für eine solche Gerätehütte geben. Auch im Außenbereich? Auch dort, hieß es. Auch für eine Privatfrau? Auch dies. Freilich müsse man das vor Ort und im Einzelfall bewerten. Die Dame, so rät der Mitarbeiter, könnte einen Widerspruch einlegen. Falls die Frist bereits verstrichen sei, „sieht es eher schlecht aus“.

Das weiß auch Katja Hebi. Die Eigentümerin des Grundstücks, das sie von den Großeltern erbte, legte gegen die Abbruchsverfügung keinen Widerspruch ein, die Frist ist mittlerweile verstrichen. Und dies, obwohl sie sich damals einen Anwalt nahm. „Da bin ich wohl falsch beraten worden.“ Von einer Ausnahmegenehmigung, auf die sie sich berufen könnte, habe sie nichts gewusst. Hebi kämpft nicht umsonst um den Erhalt der Hütte. Darin befindet sich teils schweres Arbeitsgerät, Rasenmäher etwa, Sägen und anderes, um einen Teil des weitläufigen Geländes zu pflegen. „Soll ich das alles jedes Mal aufs Neue in meinen Laderaum wuchten?“, beschreibt sie die Konsequenzen einer Abbruchverfügung.

Hebi spricht von einer schweißtreibenden Arbeit und stundenlangem Mähen. Gefordert seien sie und ihr Mithelfer von März bis in den Oktober. Zudem halte sie Flächen von Wildwuchs frei, damit die Landwirte ihrerseits wieder mähen können. Um ihre Arbeitsgeräte zu verstauen, genau dafür brauche sie die Hütte, bekräftigt sie.

Zudem, führt sie ein weiteres Argument an: Sie halte den Saum der gut 300 Meter langen Straße frei, der an ihrem Grundstück vorbeiführe. Und, so ergänzt sie, falls sie dabei etwas vergessen haben sollte, müsse sie den Weg nach Villingen wieder zurückfahren. „Hin- und Rückfahrt kosten mich aber eine Stunde.“

Doch für das Landratsamt bleibt es beim Nein. „Persönliche Wünsche, die nicht mit den rechtlichen Bestimmungen oder den Genehmigungsvoraussetzungen in Einklang zu bringen sind, können im Baurecht leider nicht berücksichtigt werden“, heißt es aus der Behörde.

Was war der Auslöser für den Clinch mit dem Baurechtsamt? „Ich bin angezeigt worden“, sagt Hebis. Doch seit kurzem glimmt ein Hoffnungsschimmer über dem Stockwald. Hebi hat nun politische Vertreter um Unterstützung gebeten und ein erstes Gespräch geführt. In der Hoffnung, dass die Hütte nach 30 Jahren nicht doch noch abgerissen werden muss.