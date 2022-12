IHK zieht in den Neubau in Villingen-Schwenningen

Der Umzug der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und ihrer IHK Akademie in den Zentralbereich steht unmittelbar bevor. Vom 9. bis 16. Dezember werden die Umzugswagen das neue Dienstleistungs- und Akademiegebäude auf dem Areal in der Nähe des Zentralklinikums zwischen Villingen und Schwenningen ansteuern, meldet die Pressestelle der IHK. Präsidentin Birgit Hakenjos freut sich, dass nun nach knapp zweijähriger Bauzeit das neue Gebäude bezogen wird. „Das ist ein Bauprojekt von regionaler Bedeutung für unsere Unternehmen. Wir freuen uns jetzt über die riesigen Chancen, die mit diesem Neubau verbunden sind. Der Neubau ist sichtbarer Anfang eines neuen Kapitels in der über 150-jährigen IHK-Geschichte“. Die offizielle Einweihung wird im Frühjahr nächsten Jahres sein.

Das neue IHK-Gebäude hat eine Gesamtgröße von rund 7.500 Quadratmetern. Die Gesamtbaukosten betragen rund 18,5 Millionen Euro. Waren zuletzt das IHK-Hauptgebäude und die IHK Akademie an zwei Standorten verteilt, könnten sich jetzt Synergien durch die Zusammenlegung beider Einrichtungen an einem Standort ergeben.

Während des Umzugs werden die einzelnen Geschäftsbereiche nur eingeschränkt erreichbar sein. Die IHK bittet daher, die Anliegen per E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an die zentrale Mailadresse info@vs.ihk.de zu senden.