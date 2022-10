IHK ehrt die Besten der Region

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in einer Feierstunde in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen die 134 besten Auszubildenden in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf gewürdigt. Außerdem hat sie die 38 besten Absolventen einer Weiterbildung bei der IHK und der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) ausgezeichnet.

„Wir sind stolz auf Sie und auf Ihre Prüfung! Und Sie können stolz auf sich selbst sein. Das möchten wir ausdrücklich würdigen“, sagte IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos an die erfolgreichen Auszubildenden gewandt. Sie war froh, dass nach zwei coronabedingten Online-Veranstaltungen nun wieder eine Präsenzveranstaltung möglich war. „Sie alle zählen nun zum besten Fachkräftenachwuchs unserer Region – mit besten beruflichen Perspektiven. Ihre Fähigkeiten und Talente werden in unseren Unternehmen gebraucht. Das kann ich versichern.“

Dasselbe gelte auch für die Absolventen einer beruflichen Weiterbildung bei der IHK Akademie und bei der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen, die ebenfalls verabschiedet wurden. Sie hätten teilweise parallel zu ihrer Arbeit im Betrieb eine Weiterbildung absolviert und in dieser Phase viel Durchhaltevermögen und Disziplin bewiesen.