IHK ehrt die besten Auszubildenden

Lukas Müller, Mechatroniker bei Chiron in Tuttlingen, ist nicht der einzige Auszubildende aus der Region, der in diesem Jahr einen Spitzenabschluss hingelegt hat. Noch zwei weitere Azubis wurden laut Mitteilung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg (IHK) in ihrem Fach Bundesbeste: Matthias Keller, Werkstoffprüfer bei Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG in Schramberg und Nadja Stenmans, Mediengestalterin Digital und Print bei KMS GmbH & Co KG in Denkingen.

Auch drei Landesbeste hat die IHK zu vermelden, darunter Dominic Warratz, Maschinen- und Anlagenführer bei der Binder GmbH in Tuttlingen.

Sie wurden zusammen mit 129 weiteren Spitzen-Auszubildenden sowie 38 Spitzen-Weiterbildungsprüflingen von der IHK für ihre Prüfungsleistungen geehrt. Coronabedingt konnte dieses Jahr die traditionelle Auszeichnungsfeier nicht in Präsenz stattfinden. Die IHK hatte allerdings eine Videoübertragung per Internet organisiert, um die besten Azubis der Region zumindest online zu beglückwünschen.

„Bildung ist eines der Kernanliegen unserer IHK. Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, haben trotz Corona eine richtig gute Leistung hingelegt und einen tollen Abschluss gemacht. Das möchten wir ausdrücklich würdigen“, sagte IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos an die erfolgreichen Auszubildenden gewandt. „Sie alle zählen nun zum besten Fachkräftenachwuchs unserer Region – mit besten beruflichen Perspektiven. Ihre Fähigkeiten und Talente werden in unseren Unternehmen gebraucht. Das kann ich Ihnen trotz Corona versichern.“

Dasselbe gelte auch für die Absolventen einer beruflichen Weiterbildung bei der IHK Akademie und bei der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen, die ebenfalls verabschiedet wurden. Sie hätten teilweise parallel zu Ihrer Arbeit im Betrieb eine Weiterbildung absolviert und in dieser Phase viel Durchhaltevermögen und Disziplin bewiesen.

„Um für die Lösung der komplexen Aufgaben in der heutigen Arbeitswelt gerüstet zu sein, ist die duale Ausbildung eine ideale Antwort“, so Birgit Hakenjos. „Die Ausbildung ist der Turbo für die persönliche Karriere.“ Das bestätigte auch Clemens Boog, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses: „Sie haben die richtige Strategie gewählt, um zu den Besten zu gehören. Sie haben Leidenschaft, Interesse, Begeisterung und Neugierde gezeigt.“

Im Landkreis Tuttlingen wurden folgende Azubis für ihre Abschlüsse geehrt:

Roman Bartolomej, Maschinen- und Anlagenführer, Heppler GmbH, Spaichingen, Tamara Boner, Maschinen- und Anlagenführerin, Aesculap AG, Tuttlingen, Mohsen Borhani, Elektroniker für Geräte und Systeme, Schubert System, Elektronik GmbH, Neuhausen ob Eck, Patricia Deschle, Werkzeugmechanikerin, Pajunk GmbH, Medizintechnologie, Geisingen, Fabian Gehring, Industriemechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen, Jonathan Gibert, Industriemechaniker, Flaig u. Hommel GmbH Verbindungselemente, Aldingen, Selina Greiner, Industriekauffrau, Chiron Group SE, Tuttlingen, Vinzenz Grießhaber, Industriemechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen, Katja Grimm, Werkzeugmechanikerin, Paul Kauth GmbH & Co.KG, Denkingen, Carolin Hahnke, Drogistin, dm-drogerie markt GmbH + Co KG, Immendingen, Manuel Hauschel, Industriemechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen, Tizian Hensler, Industriemechaniker, Chiron Group SE, Tuttlingen, Marian Honold, Zerspanungsmechaniker, Chiron Group SE, Tuttlingen, Matthias Huber, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Maschinenfabrik Berthold Hermle Aktiengesellschaft, Gosheim, Jakob Jaeckel, Industriemechaniker, Haas Schleifmaschinen GmbH, Trossingen, Gianluca Kern, Fachinformatiker, Rieker-Schuh GmbH, Tuttlingen, Etienne Keufer, Elektroniker für Geräte und Systeme, Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim, Andreas Kohler, Technischer Produktdesigner, Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen, Maximilian Marquardt, Mechatroniker, Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim, Kevin Moser, Zerspanungsmechaniker, Schuler Präzisionstechnik KG, Gosheim, Sarah Moser, Industriekauffrau, CHIRON Group SE, Tuttlingen, Lena Muffler, Industriekauffrau, Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen, Lukas Müller, Mechatroniker, CHIRON Group SE, Tuttlingen BUNDESBESTER in seinem Beruf, Dominik Nill, Industriemechaniker, Gruner Aktiengesellschaft, Wehingen, Christina Ohnmacht, Elektroniker für Geräte und Systeme, Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim, Konstantin Rehe, Industriemechaniker, Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen, Nico Reiser, Elektroniker für Automatisierungstechnik, CHIRON Group SE, Tuttlingen, Manuel Reutebuch, Industriekaufmann, Binder GmbH, Tuttlingen, Cindy Schätzle, Industriekauffrau, Anton Häring KG Werk für Präzisionstechnik, Bubsheim, Pascal Scheu, Werkzeugmechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen, Leon Sprengart, Werkzeugmechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen, Selina Steinhart, Industriekauffrau, Aesculap AG, Tuttlingen, Nadja Stenmans, Mediengestalterin Digital und Print, KMS GmbH & Co KG, Denkingen Bundesbeste in ihrem Beruf, Okan Muhammed Uzun, Industriekaufmann, HEWI G. Winker GmbH & Co. KG, Spaichingen, Stefanie Walz, Fachkraft für Lagerlogistik, Marquardt Logistik GmbH, Rietheim-Weilheim, Tobias Dominic Warratz, Maschinen- und Anlagenführer, Binder GmbH, Tuttlingen Landesbester in seinem Beruf, Marvin Wolff, Industriemechaniker, Aesculap AG, Tuttlingen, Leonie Zimmerer, Bauzeichnerin, Messmer Architektur GmbH, Wehingen.

Beste Absolventen der Weiterbildung bei IHK-Akademie und BBT Tuttlingen aus dem Landkreis Tuttlingen:

Kai Hartelt, Geprüfter Industriemeister, Trossingen; Angelika Hiestand, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin, Tuttlingen; Marija Jerkovic, Geprüfte Technische Fachwirtin, Wurmlingen; Maximilian Kurrle, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Trossingen; Niklas Platzer, Industriemeister, Renquishausen; Christian Rücker, Geprüfter Industriemeister, Trossingen; Simon Villing, Geprüfter Technischer Fachwirt, Egesheim.