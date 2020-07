Erst die Lackiererei, jetzt die SMD-Fertigung und möglicherweise bald noch die Endmontage: Die Firma dormakaba EAD GmbH in Schwenningen solle „ausgeblutet“ werden, befürchtet die IG Metall. Mindestens 15 der 240 Arbeitsplätze sollen in der Albertistraße jetzt wegfallen.

In den vergangenen zwei Wochen seien Betriebsräte aus betroffenen Standorten in Deutschland darüber informiert worden, dass es Personalabbau innerhalb der Firma dormakaba geben wird, teilt die IG Metall mit. Schon seit längerer Zeit seien nötige Investitionen in der Produktion am Standort in Schwenningen nicht getätigt worden.

Auch auf Nachfragen des Betriebsrats seien lange keine Entscheidungen getroffen worden. Jetzt wurde die Entscheidung gegen den Standort in Schwenningen bekannt gegeben. Eine Verlagerung der SMD-Fertigung nach Ennepetal hätte einen Abbau von mindestens 15 Mitarbeiter zur Folge.

Bei dieser Zahl werde es aber wohl nicht bleiben. „Die Verlagerung der Produktion nach Ennepetal ist ein Ausbluten des Standortes in Schwenningen“, erklärt Uwe Acker, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Villingen-Schwenningen. „Es wurde bereits die Lackiererei ausgelagert, jetzt die Produktion. Welchen Sinn macht dann die Endmontage am Standort in Schwenningen?“, fragt Acker. Betriebswirtschaftlich mache die Verlagerung keinen Sinn, das habe ein Gutachten eines externen Beraters des Betriebsrats gezeigt.

Eine Zwei-Standort-Strategie der elektronischen Fertigung sei das Sinnvollste. Wobei der Standort in Schwenningen im Segment „Emea“ derjenige mit dem meisten Gewinn sei. Weitere betroffenen Standorte seien in Bühl und Bad Salzuflen.

Die aus der Zusammenführung von der Schwenninger Firma Kaba und der Dorma GmbH aus Ennepetal entstandene Dorma+Kaba-Gruppe (Dorma+Kaba Holding AG) ist seit 2015 am Markt. 240 Mitarbeiter sind am Standort in der Schwenninger Albertistraße beschäftigt.

Das Unternehmen mit Sitz in Rümlang in der Schweiz bietet laut Mitteilung Produkte, Lösungen und Service rund um die Türe und den sicheren Zutritt zu Gebäuden und Räumen.