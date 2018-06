Ihren Forderungen nach 5,5 Prozent mehr Lohn, tariflich verankerten Möglichkeiten zur Weiterbildung und einer Regelung der Altersteilzeit hat die IG Metall bei einer Kundgebung Nachdruck verliehen. Gut 200 Streikende waren vor den Sitz des Arbeitgeberverbands Südwestmetall in Villingen gekommen.

Mehr als 1000 Kollegen aus Villingen und Schwenningen hätten beim fünften Warnstreik in der Region ihre Arbeit niedergelegt, schätzte Reiner Neumeister, erster Bevollmächtigter der IG Metall Villingen-Schwenningen. Die Gewerkschaft lehne das in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot ab und sei in die Phase der Warnstreiks getreten, um gemeinsam Druck zu machen.

Mitarbeiter von Kendrion, Continental, AGVS, Stein und Jenoptik seien dem Aufruf gefolgt, zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr zu streiken, erklärte Neumeister. Mit den Betriebsratsvorsitzenden Günther Huber von Kendrion und Robert Brucker von Continental gehört er der großen Tarifkommission an, die heute, Mittwoch, in Sindelfingen tagt. So untermauerten die drei in ihren von Pfeifkonzerten und Beifall begleiteten Reden den Standpunkt der IG Metall. Eines machten sie klar: Für sie gehören zum Abschluss eines Tarifvertrags die Säulen Lohnerhöhung, Geld und Zeit für Bildung sowie gute Bedingungen für Altersteilzeit. Die angedrohte Absenkung der Altersteilzeit von vier auf zwei Prozent sei ein Unding, unterstrich Huber. Denn heute seien alle Mitarbeiter unter Druck, gerade im Schichtbetrieb, stellten Neumeister und Brucker fest. Es müsse für ältere Menschen eine Möglichkeit geben, gleitend in den Ruhestand zu wechseln. Gleichzeitig setzte die IG Metall mit der Kundgebung ein Zeichen gegen Fremdenhass und die Pegida-Bewegung, „Die Kollegen in den Betrieben leben ein friedliches Miteinander vor“, unterstrich Neumeister.

In Villingen endete die erste Runde der Warnstreiks. Nun geht es an den Verhandlungstisch zurück. Wenn sich da nichts bewege, sei eine Fortsetzung unumgänglich, kündigte Neumeister an.