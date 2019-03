Spaziergänger haben in der Margarethe-Scherb-Straße in Villingen-Schwenningen in einem Gebüsch einen toten Mann gefunden. Die Leiche habe dort schon mehrere Wochen gelegen, teilte das Tuttlinger Polizeipräsidium am Dienstag mit.

Die Identität des Mannes und die Todesursache seien noch unbekannt und sollen mithilfe einer Obduktion ermittelt werden. Nach ersten Untersuchungen am Fundort gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, so der Polizeisprecher.