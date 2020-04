„Ich kann die volle Miete nicht mehr zahlen“- Ein Mitarbeiter aus der Gastronomie erzählt

Der Vermieter ahnt, was jetzt kommt: Das Räuspern am anderen Ende der Leitung, die Verlegenheitspause, dann die belegte Stimme: „Ich kann die volle Miete nicht mehr zahlen.“ So wie Michael B. geht es vielen Menschen, die in der Gastronomie beschäftigt sind, jetzt kurzarbeiten und auch auf das bislang ordentliche Trinkgeld verzichten müssen.

Rund 2500 Menschen arbeiten im Gastgewerbe, in Hotels oder Pensionen; gut 1500 sind in der Gastronomie im Schwarzwald-Baar-Kreis beschäftigt und sorgten bisher dafür, dass der Gast ein gut gezapftes Pils auf die Theke und ein ordentliches Essen auf den Tisch gestellt bekam. Doch Restaurants, Bars und andere Gastro-Lokationen sind seit ein paar Wochen geschlossen. Unter den Gastronomen geht die blanke Angst um, wie lange sie es noch angesichts der aktuell leeren Kassen und Umsatzausfällen aushalten können.

Trinkgeld macht bis zu 40 Prozent aus

Darüber hinaus haben sie auch eine andere Sorge: Wie geht es mit meinen Beschäftigten weiter? Viele Betriebe haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, vorsorglich bis in den Juni hinein, erzählt ein Mittvierziger, der bis Mitte März in einem Villinger Betrieb gearbeitet hat.

Nicht nur der Verdienst fehlt, es ist vor allem das Trinkgeld, das bei vielen Beschäftigten in der Gastronomie schmerzlich vermisst wird. Das fehlende Trinkgeld reiße ein zusätzliches Loch in den Geldbeutel der Beschäftigten, weiß ein Schwenninger Gastronom. Teilweise mache dieses Zubrot 30 bis fast 40 Prozent des gesamten Einkommens aus. Wie manchen Chefs oder Geschäftsführerinnen geht es auch einigen Mitarbeitern: Um Engpässe zu vermeiden, geht es jetzt ans Eingemachte, muss Erspartes angezapft werden, damit „wir über die Runden kommen“.

Die Reserven anzapfen? Soweit ist es bei Michael B. noch nicht. Zunächst wendet er sich an seinen Vermieter. Mit einem Kloß im Hals, wie er sagt, schildert er die Situation und kommt dann zum Punkt und seinem Anliegen. „Könnte man etwas an der Miete machen?“ Keine fünf Minuten später haben sich er und der Eigentümer geeinigt: Bis auf weiteres muss der Mieter keine Nebenkosten zahlen – immerhin monatlich 200 Euro. „Das ist für uns ein Zwei-Wochen-Einkauf“, rechnet B. vor, der mit seinem Lebenspartner in der Doppelstadt zusammenwohnt. Auch ihn trifft es hart, dass er auf unbestimmte Zeit auf das üppige Trinkgeld verzichten muss. „Das waren fast immer 1000 Euro im Monat.“

Könnte ein solches Arrangement zwischen Vermieter und Mieter die Regel werden in diesen Ausnahmezeiten? Thomas Haller, Vorsitzender des Haus- und Grundeigentümervereins, hat zwar bisher nur ein paar Anfragen zu dem Thema. Er geht jedoch davon aus, dass die Anzahl entsprechender Mails oder Telefonate erst in den nächsten Wochen explodieren werden, je nachdem, wie lange der Zustand der Kurzarbeit generell noch anhalte.

Viele sind auf die monatlichen Mieteinnahmen angewiesen. Thomas Haller, Vorsitzender des Haus- und Grundeigentümervereins

Bei Anfragen rät er seinen Mitgliedern grundsätzlich: „Gehen Sie aufeinander zu, sprechen Sie miteinander und finden Sie gemeinsam eine Lösung.“ Nicht jeder Eigentümer, rückt Haller gleichzeitig ein populäres Klischee zurecht, habe Geld in Hülle und Fülle und könne problemlos auf die gesamte Miete verzichten: „Viele sind auf die monatlichen Mieteinnahmen angewiesen.“ Damit Eigentümer und Mieter eine vernünftige Basis finden, bietet der Verein Stundungsformulare für Mieten an.

Anfragen von besorgten Bürgern gibt es genug: Die Geschäftsstelle von Haus und Grund und auch die Pressestelle der Stadtwerke VS (SVS) wissen davon zu berichten. In den vergangenen Tagen habe es einige Anfragen von Kunden gegeben, die wegen der derzeitigen Corona-Pandemie Zahlungsschwierigkeiten haben, erläutert Oliver Bauer, bei den SVS für die Unternehmenskommunikation zuständig. „Wir sind hier in engem Austausch mit den betroffenen Kunden.“

Bauer weist darauf hin, dass der Bundestag im März ein Gesetzespaket zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der derzeitigen Corona- Pandemie auf den Weg gebracht habe. Ein Teil des neuen Gesetzes, das am 1. April in Kraft getreten ist, beinhalte auch ein Zahlungsmoratorium für Verbraucher und Kleinstgewerbekunden. Dies stelle für die Kunden eine zeitlich begrenzte Stundung dar. Konkret ausgedrückt: Mit Ablauf des Moratoriums müssen die fälligen Beträge geleistet werden. „Daher erarbeiten wir gemeinsam mit den betroffenen Kunden individuelle Lösungen und zeigen je nach konkretem Einzelfall die verschiedenen Möglichkeiten auf“, erklärt Bauer.

Michael B. hat die Sache mit den Nebenkosten mit dem Vermieter einvernehmlich geregelt. Erleichtert, wie er nun ist, kann er der Krise und der Kontaktsperre sogar noch etwas Positives abgewinnen. „Wir brauchen etwas weniger Geld, weil ja nichts geöffnet ist und wir auch nicht ausgehen können.“