Ein falsch erzogener Hund kann für seine Umwelt zum Problem werden. Das Augsburger Modell bietet jedem Hundebesitzer eine artgerechte Erziehung für dessen vierbeinigen Partner – dies zum Vorteil aller, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der SV OG Schwenningen bietet daher wieder den Erziehungskurs für verantwortungsvolle Hundebesitzer jeder Rasse an. Ziel des Kurses ist eine praxisorientierte Grundausbildung. „Im Vordergrund steht hierbei die Beziehung zwischen dem Hund und dem Menschen. Wenn die Beziehung stimmt, kann man viel Spaß an und mit seinem Hund haben“, so Vorsitzender Sascha Lahr. Bei aller angebrachten Konsequenz und notwendiger Autorität wird in der Aufbauarbeit deshalb großen Wert auf das spielerische Erlernen erzieherischer Grundprinzipien gelegt.

Aber was bedeutet dies konkret? Catharina Lahr lädt hierzu am Sonntag, 10. Juni, um 11 Uhr zu einem kostenlosen Training ein: „Um einen Einblick in den Erziehungskurs und unsere Ausbildungsmethoden zu erhalten, laden wir Sie mit Ihrem Hund herzlich zu unserem Schnuppertraining ein.“ Im Anschluss hieran werden die Hundetrainer gerne Fragen zu und rund um das Augsburger Modell beantworten. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. (pm)