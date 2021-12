Joggerin muss nach Hundeangriff operiert werden und liegt vier Tage im Krankenhaus

Die morgendliche Joggingrunde am Modellflugplatz in Villingen endete für eine 17-Jährige mit einem Schock und schweren Verletzungen: Die junge Frau wurde von einem Hund angegriffen und gebissen. Während sich das Opfer nach Hause schleppte, flüchtete die Hundebesitzerin unerkannt.

Die Gegend rund um den Zollhäusleweg ist bei Hundebesitzern ein beliebtes Fleckchen zwischen Villingen und Schwenningen, um mit dem Vierbeiner eine Runde zu drehen. Doch ein Frauchen, die ihr Tier dort frei herumlaufen ließ, entpuppte sich am vergangenen Donnerstag als schwarzes Schaf.

Es soll gegen 8.15 Uhr gewesen sein, als es zu der verhängnisvollen Begegnung in der morgendlichen Dämmerung kam: Eine 17-Jährige ist gerade bei ihrer Joggingrunde, da sei plötzlich im Bereich des Modellflugplatzes ein Hund auf sie zugerannt, „und zwar sehr schnell“, wie die Mutter der Betroffenen im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt.

Die junge Frau habe offenbar keine Chance gehabt, den unvermittelten Angriff abzuwehren, sei von dem Hund quasi umgerannt worden – „sie lag am Boden, wurde dann in den Arm gebissen“. Doch damit nicht genug: Die Joggerin habe sich trotz der Verletzungen wieder aufrappeln können, als der zweite Angriff erfolgte. Von hinten sei das Opfer angesprungen und nochmals gebissen worden. Erst dann hat das Schrecken ein Ende – der Hund lässt von ihr ab.

Und die Besitzerin? „Die stand 150 Meter entfernt“, erzählt die Mutter. Zwar habe sie wohl nach dem Hund gerufen, aber eine Reaktion sei zunächst nicht erfolgt. „Es ist ausgeschlossen, dass sie es nichts mitbekommen hat“, stellt sie klar. Eventuell habe sie vermutet, dass nichts passiert sei, weil die 17-Jährige schnell wieder auf den Beinen stand. Doch dem war nicht so.

Im Schock und unter Schmerzen sei das Opfer mit einer triefenden Bisswunde schließlich drei Kilometer zum Zuhause in Marbach gerannt, alarmierte von dort aus den Rettungsdienst und ihre Eltern. Auch die Polizei eilte hinzu, um den Vorfall aufzunehmen.

Die 17-Jährige kam schließlich ins Klinikum, musste dort nach Angaben der Familie aufgrund der schweren Verletzungen vier Tage stationär aufgenommen werden. „Sie hatte eine sehr tiefe Bisswunde, erhielt intravenös Antibiotika“, erzählt die Mutter. Bei einem operativen Eingriff sei die Wunde gereinigt und versorgt worden.

Das Opfer konnte aufgrund des schnellen Angriffs zunächst nicht viel zum Hund sagen, groß und schwarz soll er gewesen sein. Daheim habe sie sich dann Bilder von Hunden angeschaut – daraus resultierte eine etwas genauere Beschreibung: ein Tier mit längerem, etwas wuschigem Fell, der Größe nach in Richtung Schäferhund, allerdings eher ein Mischlingshund und zwar komplett schwarz. Der Hund soll kein Geschirr, sondern ein Halsband getragen haben. Zu der Frau habe sich nichts sagen können – nur, dass sie sich bis heute nicht bei der Polizei gemeldet habe. Eventuell, so eine Vermutung, habe sie am Modellflugplatz mit ihrem Wagen geparkt. Die Polizei ermittelt, wie deren Sprecher Jörg Kluge auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mit den Ermittlungen ist die Polizeihundeführerstaffel in Rottweil betraut worden.

Und wie geht es der jungen Frau mittlerweile? „Sie ist jetzt ganz normal zur Schule gegangen, ist auch nicht schwer traumatisiert“, erzählt die Mutter. Diese hofft, dass sowohl seelisch als auch körperlich keine Folgen bleiben – und dass sich die Besitzerin für den Angriff verantworten muss.