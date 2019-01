Die Wild Wings haben am Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga zwei Heimsiege eingefahren. Beide Male war Andrée Hult der Siegtorschütze. Hult, Istvan Bartalis und Kai Herpich wollen in Schwenningen bleiben.

Am Freitag gegen Krefeld traf Hult 34 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zum 2:1. Am Sonntag gegen Straubing markierte der Schwede in der Verlängerung das 2:1-Siegtor. „Ich denke, dass ich an einem Wochenende zweimal das Siegtor geschossen habe, kam in meiner Profikarriere bislang noch nicht vor. Ich freue mich jetzt, werde mich damit aber nicht ewig beschäftigen“, so der 31-Jährige. Am Freitag wollten die Krefelder vor seinem „Shorthander“ noch ein Foul gesehen haben. Hult: „Da war definitiv kein Foul. Markus Poukkula hat mir gut gepasst und dann ging mein Schuss eben rein.“ Am Sonntag traf der Linksschütze dann in der „Overtime“ nach Zuspiel von Philip McRae ins Schwarze.

War es ein Zufall, dass Hult, der es nun auf neun Saisontore bringt, am Wochenende zweimal für das Siegtor sorgte? Trainer Paul Thompson: „Nein, sicher nicht. Andrée spielt derzeit gutes Eishockey, er übernimmt Verantwortung.“ Trotzdem ist offen, ob die Wild Wings in eine fünfte Saison mit Hult gehen. Zumal der Edeltechniker, der allerdings ziemlich verletzungsanfällig ist, auch dementiert, in absehbarer Zeit die Aussicht auf die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. „Ich würde aber gerne in Schwenningen bleiben“, betont Hult.

Kai Herpich musste lange auf Tor warten

Den 1:1-Ausgleichstreffer gegen Straubing hatte Kai Herpich markiert. „Zuletzt habe ich kurz nach Weihnachten 2017 beim 4:2-Heimsieg gegen München ein Tor geschossen“, wusste der 25-Jährige genau, wann er zuletzt getroffen hatte. „Natürlich bin ich froh, dass ich endlich wieder ein Tor geschossen habe“, so der gebürtige Schwenninger. Auch Herpich würde gerne bei den Wild Wings bleiben. „Wir haben schon Gespräche geführt, es gibt aber noch keine Entscheidung. Ich bin aber optimistisch.“

Ähnlich ist die Situation bei Angreifer Istvan Bartalis. „Ich habe mit den Verantwortlichen der Wild Wings gesprochen. Ich würde gerne hier bleiben. Es ist aber noch offen, konkret wurde noch nicht verlängert.“ Bartalis war im übrigen der Meinung, dass er sowohl am Sonntag mit Marc El-Sayed und Tobias Wörle, sowie am Freitag mit Wörle und Anthony Rech jeweils gegen die Topreihen des Gegners gut gearbeitet hat. „Wir konnten das Spiel der jeweiligen Topreihen von Straubing und Krefeld gut zerstören“, so der Ungar.

Trainer Thompson meinte zu den beiden Heimsiegen: „Dustin Strahlmeier hat wieder hervorragend gehalten. Es war ein gutes Wochenende für uns. Sicher war es auch ein Vorteil, dass wir nicht reisen mussten. Das gab uns einen Schub mehr Energie. Ansonsten waren wir ja leider öfters auswärts stärker als zu Hause.“

Am Freitag gastieren die Wild Wings beim Tabellenletzten Iserlohn Roosters, am Sonntag empfangen sie um 17 Uhr den Tabellenführer Adler Mannheim (live auf Sport1). Für das Baden-Württemberg-Derby sind die Sitzplätze bereits ausverkauft. Herpich glaubt wie seine Mannschaftskameraden auch, weiter an die Pre-Play-offs. „Wir brauchen aber auch am kommenden Wochenende zwei Siege“, weiß Herpich. Danach ist erst einmal Länderspielpause. Für Schwenningen geht es dann am 15. Februar mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin weiter.