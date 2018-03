Der Weg in den Himmel führt durch die Hölle. Nie war Familie Flöz böser und abgründiger. In „Hotel Paradiso“ am Donnerstag, 12. April, 20 Uhr im Theater am Ring entführt die Berliner Theatergruppe ihr Publikum in einen Alpen-Traum voll von schwarzem Humor, stürmischen Gefühlen und einem Hauch Melancholie. Eine Stückeinführung findet um 19.30 Uhr im Kleinen Saal statt.

Bizarres geschieht im traditionsreichen Hotel Paradiso in den Bergen. Eine Heilquelle verspricht Linderung seelischer und körperlicher Nöte, über der Eingangstür glänzen vier Sterne. Doch am Himmel ziehen dunkle Wolken auf: Der Sohn des Hauses träumt von der großen Liebe, während er sich mit seiner Schwester einen erbitterten Kampf um die Führung des Hotels liefert. Das Dienstmädchen bestiehlt die Gäste und der Koch zersägt nicht nur Schweinehälften ... Als der erste Tote auftaucht, geraten alle in einen Strudel bitterböser Ereignisse. Zwischen schwindelerregenden Höhenzügen öffnen sich dunkle, bodenlose Abgründe, denen niemand entkommt. Der Niedergang des Hotels scheint besiegelt, denn Leichen sind in jedem Fall schlecht fürs Geschäft.

Das neueste Schau- und Figurenspiel des Kreativteams „Familie Flöz“, eine Koproduktion mit dem Theater Duisburg und dem Theaterhaus Stuttgart, ist auch dieses Mal ein Theatererlebnis voll einzigartiger Magie.