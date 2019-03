Das Hospiz „Via Luce“ feiert in diesem Jahr sein Zehnjähriges. Zu diesem runden Geburtstag wird es mehrere Veranstaltungen geben. Der Auftakt erfolgt am Freitag, 22. März, im Landratsamt in Villingen.

In den vergangenen Jahren drehte sich beim Thema Hospizarbeit in VS-Schwenningen nahezu alles um ein Thema: das entstehende Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe. Zahlreiche notwendige Spenden, ein Erweiterungsbau am Vierchowweg und jede Menge Aufklärungsarbeit, die das Team um Initiatorin Maria Noce leistet. Doch das Jahr 2019 ist nicht nur dazu da, in die Zukunft und auf neue Projekte zu schauen, sondern auch um einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Denn der Ursprung der Einrichtung, das Erwachsenenhospiz „Via Luce“, feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag.

Die Geschichte

Wer im Schwarzwald-Baar-Kreis vor zehn Jahren für sich selbst oder einen Angehörigen Aufnahme in einem Hospiz suchte, musste ein 80 Kilometer entferntes stationäres Hospiz aufsuchen. Diese Versorgungslücke wollte Maria Noce schließen. Zusammen mit ihrer Familie fasste sie den Entschluss, in einen Neubau zu investieren. Schon 2004 erwarb sie ein Grundstück am Stadtrand von Villingen-Schwenningen. Parallel suchte sie Menschen, die sich für ihr Projekt begeistern und für den Hospizgedanken stark machen wollten.

Im Frühjahr 2008 wurde schließlich der Hospizförderverein Villingen-Schwenningen als gemeinnütziger Verein ins Vereinsregister eingetragen. Bereits im September 2008 wurden die ersten Hospizbegleiter ausgebildet. Der Spatenstich für das Gebäude, in dem sich das Hospiz „Via Luce“ bis zum März dieses Jahres befand, erfolgte im Oktober 2007. Nur eineinhalb Jahre später öffnete die Einrichtung seine Pforten. Bis 2015 verlangte der Gesetzgeber, dass der Träger für zehn Prozent der Kosten selbst aufkommen muss. Seit Januar 2016 reduzierte sich der Trägeranteil auf fünf Prozent.

Maria Hanßmann, betriebswirtschaftliche Geschäftsführerin und verantwortlich für die Finanzen, trug entscheidend dazu bei, dass Spenden und Sponsoren für das Hospiz „Via Luce“ gefunden wurden. Seit zehn Jahren ist das Hospiz „Via Luce“ nun ein Ort voller Fürsorge, Wärme und einer professionellen palliativmedizinischen und palliativpflegerischen Versorgung.

Pflegedienstleitung Mechtild Wohnhaas-Ziegler leistete dafür wertvolle Aufbauarbeit, wie es in der Festschrift heißt. Das Personal Mit einem Team aus acht Mitarbeitern hat das stationäre Hospiz 2009 begonnen. Inzwischen sind 19 Pflegefachkräfte für die individuelle und umfassende palliative Versorgung eingesetzt. Drei Mitarbeiterinnen sind für den hauswirtschaftlichen Bereich verantwortlich.

Weitere Veranstaltungen

Im Jubiläumsjahr stehen mehrere Veranstaltungen an. Am 10. April findet eine Palliativ-Fortbildung für Pflegekräfte statt, am 14. Juli ist das Sommerfest, verbunden mit einer Führung durch die neuen Räume. Am 29. September findet das jährliche Lichterfest auf der Möglingshöhe statt und am 25. Oktober wird gemeinsam mit evangelischen wie katholischen Pfarrern ein Jubiläumsgedenkgottesdienst in der Schwenninger Johanneskirche gefeiert.

Das Programm am 22. März

Beginn der Eröffnungsveranstaltung im Villinger Landratamt ist um 19 Uhr mit einem Musikbeitrag. Anschließend erfolgt die Begrüßung durch Maria Noce mit einem Film. Es folgen Grußworte von Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Jürgen Roth sowie den Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach. Nach einem weiteren Musikbeitrag wird Susanne Kränzle, die Vorsitzende des Hospiz- und Palliativ-Verbandes Baden-Württemberg sowie die Gesamtleitung Hospiz Esslingen, einen etwa halbstündigen Vortrag halten. Anschließend wird ein Theater mit Masken aufgeführt, bevor Maria Noce den offiziellen Teil des Abends beenden wird und ans Büffet einlädt.