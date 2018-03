Zu einem Fassadenbrand in der Silcherstraße – nur wenige hundert Meter von der Wache entfernt – musste die Feuerwehr am Montagnachmittag ausrücken. Den Brand hatte sie schnell unter Kontrolle. Aufwendig war dagegen die Brandsicherung. Verletzt wurde niemand.

Mit einem „erweiterten Löschzug“, 35 Mann, Lösch- und Einsatzfahrzeuge sowie Drehleiter, ist die Feuerwehr VS-Schwenningen ausgerückt. Die Holzfassade eines Wohnhauses in der Silcherstraße hatte Feuer gefangen. Ein Nachbar hatte die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Das Feuer sei wohl an der Rückseite des Hauses ausgebrochen und habe dann die seitliche Fassade erfasst, sagte Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl. Aufgrund der speziellen Bauart der Holzverkleidung – zwischen den einzelnen Brettern befanden sich Hohlräume, in die Wasser mit hohem Druck gespritzt wurde – konnte die Feuerwehr den Brand schnell eindämmen. Dabei kam die Drehleiter ebenso zum Einsatz wie mehrere Teams mit Atemschutzausrüstung.

Aufwendiger als die Löscharbeiten war die Brandsicherung: Die Feuerwehr musste die gesamte seitliche Fassade abreißen, um eine erneute Brandentwicklung zu verhindern. „Besonders die Dämmung aus Kork muss dabei entfernt werden, weil sie enorme Hitze speichern kann“, erklärt Bockemühl. Grundsätzlich müsse deshalb alles weg, was Hitze abbekommen habe – ein sehr aufwendiges Unterfangen, so Bockemühl. Während die Seite des Hauses also erheblichen Schaden davongetragen hat, sei innen kaum etwas beschädigt entstanden, sagte der Feuerwehrkommandant.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich ohnehin niemand in dem Haus, bei dem nur der obere Stock derzeit bewohnt ist. Das Erdgeschoss sei dagegen unbewohnt und werde derzeit renoviert, erklärte Bockemühl. Ob diese Arbeiten oder etwas anderes der Auslöser für den Brand waren, ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.