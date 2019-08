Die Villinger Münsterglocke ist seit den Ostertagen 2018 verstummt - jetzt soll sie repariert werden.

In diesem Jahr wird es mit der Sanierung allerdings nichts mehr werden. Geplant sind die Schweißarbeiten nach den Osterfeiertagen im kommenden Jahr. „Wenn alles glatt läuft, dann könnte sie wieder zum nächsten Patrozinium Mitte August erklingen“, wagt Münster-Mesner Andreas Turner eine vorsichtige Prognose.

Geeignete Firmen gibt es nicht gerade wie Sand am Meer. Und von den wenigen räumlich akzeptablen Glockengießereien kamen zwei Absagen: Bei der deutschen Gießerei, erinnert sich Turner, seien die Auftragsbücher voll gewesen. Die österreichischen Kollegen hätten abgelehnt, als sie vom Gewicht der Villinger Glocke hörten: Mit 5,4 Tonnen „war denen das Ding einfach viel zu schwer“, erzählt Turner.

Zum Zuge kam ein Unternehmen aus den Niederlanden: die Glockengießerei Eijsbouts, die mit dem vollständigen Namen Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken B.V. heißt und auch Royal Eijsbouts genannt wird.

Die Kosten für die Schweißarbeiten an der Münsterglocke betragen, ersten groben Schätzungen zufolge, etwa 20 000 Euro. Diese Summe dürfte jedoch lediglich ein Fünftel der Gesamtkosten betragen, ergänzt der Mesner. Denn zu diesen Ausgaben kommen noch die Rechnungen für Ausbau und Abtransport der Glocke, zuvor muss das schwere Teil vom Turm herunter gehievt werden, was die Präsenz eines Krans erforderlich macht. Der Turm muss zuvor geöffnet und danach wieder provisorisch geschlossen werden. Außerdem ist ein Gerüst erforderlich, und ein neuer Klöppel wird ebenfalls fällig. Zudem wachen noch die Denkmalschützer über der Palette an Maßnahmen rund um das Münster. Zeitlicher Gesamtaufwand: etwa zwei bis drei Monate. Mit Blick auf die schon seit einigen Monaten laufende Spendenaktion ist Turner zuversichtlich, dass „wir mit der Finanzierung der Sanierung auf einem guten Weg sind.“

Zur Erinnerung: Seit den Ostertagen 2018 ist die neunte Münsterglocke in Villingen verstummt. Die erste Diagnose war ein Haarriss. Was beim Wartungstermin herauskam, bestätigte dann der alarmierte Glockeninspekteur der Erzdiözese Freiburg.

Michael Plitzner, vom Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken ECC-ProBell aus Kempten ,sagte, dass an eine Reparatur vor Ort nicht mehr zu denken sei, die Risse seien zu „fortgeschritten“. Jetzt klinge die Glocke wie ein „Blecheimer“.