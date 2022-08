Holen die Wild Wings neue Stürmer oder Verteidiger?

Die Wild Wings haben den Bodensee-Cup gewonnen. Das Trainingslager war ein Erfolg. Ob ein neuer ausländischer Stürmer oder Verteidiger kommt, ist weiter offen. Die DEL vermarktet sich gut.

Die Wild Wings holten mit einem 3:0-Sieg gegen den slowakischen Vizemeister HK Nitra und einem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen im Endspiel gegen Grenoble den Bodensee-Cup in Kreuzlingen. Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer: „Es ist immer gut, wenn man gewinnt. Mir haben das Engagement und die Konsequenz, wie die Mannschaft das durchgezogen hat, imponiert. Die hat die Spiele durchgezogen, es gab nie eine Phase, wo sie nachgelassen oder zurückgeschaltet hat.“

Trainer Harold Kreis sieht zwar auch, dass das Team wie von ihm gewünscht einen Schritt nach vorn gemacht hat, betrachtet das Finale gegen Grenoble aber kritischer. Kreis: „Wir hätten gegen die Franzosen auch verlieren können. Wir waren es nicht gewohnt, diese Art von Grenoble Eishockey zu spielen. Die waren sehr geduldig an der Scheibe, haben sehr kontrolliert gespielt.“ Der Coach lobte aber auch: „Unser Unterzahlspiel beim Bodensee-Cup war schon sehr stark.“

Die Schwenninger waren am Mittwoch nach Kreuzlingen gereist, hatten rund um den Bodensee-Cup auch noch ein kleines Trainingslager aufgezogen. Kreutzer: „Gut war sicherlich auch, dass die Mannschaft am Abend mal alleine nach Konstanz gehen konnte.“ Der Wild-Wings-Sportdirektor hatte angekündigt, die Spiele beim Bodensee-Cup auch in seine Entscheidungsfindung, was die Verpflichtung eines neunten Ausländers betrifft, einfließen zu lassen. Die Wild Wings hatten in 120 Minuten lediglich ein Gegentor bekommen, aber auch nur vier Treffer erzielt. So gesehen könnte man meinen, dass vielleicht doch eher noch ein Stürmer als ein Verteidiger benötigt wird. Kreutzer hierzu: „Ich muss aber auch nicht zwingend die neunte Ausländerstelle besetzen. Ich werde das jedenfalls nicht machen, nur dass es gemacht ist. Man darf nicht vergessen, Nationalstürmer Alexander Karachun kommt ja auch noch dazu.“ Der Sportdirektor weiter: „Also wenn wir im Sturm noch jemanden holen, dann einen echten Vollstrecker. Für die Verteidigung wäre es hingegen eher ein Defensiver, der uns noch stabiler macht.“ Coach Kreis: „ Wir wissen momentan selber noch nicht, ob Stürmer oder Verteidiger. Bei einem Verteidiger würde ich mir einen stabilen wünschen, nach Möglichkeit einen Rechtsschützen. Aber die Entscheidung hat keine Eile.“

Allerdings hatten die Schwenninger schon beim Bodensee-Cup mit allerlei Ausfällen zu kämpfen. Neben dem langzeitverletzten Karachun, fielen auch die Verteidiger John Ramage (privat), Marius Möchel (Unterkörperverletzung), sowie die Stürmer Daniel Pfaffengut (Pferdekuss am Oberschenkel) und Manuel Alberg (Weisheitszähne) aus. Ramage und Alberg werden beim ersten Testheimspiel am kommenden Sonntag, 16.30 Uhr, gegen Aufsteiger Löwen Frankfurt laut Kreutzer wieder dabei sein. Hinter den Einsätzen von Pfaffengut und Möchel stehen noch Fragezeichen. Bei Karachun ist zwar angestrebt, dass er zum Punktestart am 16. September in Mannheim auf dem Eis steht. Kreutzer: „Das ist zwar der Plan, aber 100 Prozent sicher ist das nicht. Wichtig ist jetzt auch, in der Vorbereitung ihn nicht zu früh zu bringen.“ Am Mittwoch, 18.30 Uhr, feiern die Wild Wings mit ihren Dauerkarten-Abonnenten eine Party am Eisstadion.

Unterdessen hat die DEL vorzeitig mit Namenssponsor Penny – wie schon mit der Telekom – bis 2028 verlängert. Die Verlängerung mit dem Discounter Penny geschah nach zwei Jahren Zusammenarbeit und zwei Jahre vor Ablauf des Ursprungsvertrages. Für relativ schmales Geld – nach Informationen der Fachzeitung Eishockey News waren es rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr – erhielt der Lebensmittel-Discounter seinerzeit das Namensrecht.

Der neue Vertrag von DEL und Penny läuft bis 2028. Zu den Vertragsdetails hüllen sich beide Seiten in Schweigen. Nach Informationen der Eishockey News herrschte schon seit rund sechs Wochen weitgehende Übereinkunft über die Eckpunkte. Penny soll nach den zwei Kennenlernjahren gegenüber dem ersten Vertrag die Konditionen deutlich nachgebessert haben und künftig fast das Doppelte an die Liga ausschütten.

Für Deutschlands höchste Eishockeyliga ist es bereits der zweite große Vertrag, der in diesem Sommer vorzeitig verlängert wurde. Die DEL traf schon mit Bewegtbildpartner Telekom eine neue Vereinbarung mit deutlich verbesserten Inhalten (unter anderem erhält jeder Klub, nach allerlei Abzügen und Zahlungen an die Liga, mit rund 500 000 Euro per anno die doppelte Summe). Auch der Telekom-Vertrag endet mit der Saison 2027/28. „So eine Konstellation wünscht man sich natürlich“, sagt Ligageschäftsführer Gernot Tripcke. „Es ist eine Planungssicherheit da, die gerade in diesen Zeiten nicht alltäglich ist.“