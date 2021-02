Höchster Schwenninger Saisonsieg: Wild Wings schlagen die Augsburger Panther mit 4:0

Die Wild Wings haben am Montag mit einem überzeugenden 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)-Heimerfolg gegen die Augsburger Panther ihren Play-off-Platz eindrucksvoll verteidigt. Es war der höchste Saisonsieg.

Der neueste Neuzugang der Wild Wings, Daniel Weiß war noch nicht an Bord, soll aber bereits am Donnerstag für Schwenningen beim Gastspiel in München auflaufen. Kapitän Travis Turnbull, der aufgrund einer Unterkörperverletzung mehrere Wochen ausfällt, wurde von Cedric Schiemenz in der Reihe mit Darin Olver und Jamie MacQueen gut vertreten. Außerdem war Verteidiger Kai Zernikel aus dem SERC-Nachwuchs zum zweiten Mal in dieser Saison bei den Profis im Kader.

Beide Mannschaften legten in der zwar durchaus flotten Partie ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive, sodass es zunächst kaum Torchancen gab. AEV-Tortwart Olivier Roy war bei Schüssen von Tylor Spink und Boaz Bassen auf dem Posten.

Zu Beginn des zweiten Drittels kassierte dann auch noch Marius Möchel zwei Minuten. Schwenningen zeigte aber auch in doppelter Unterzahl ein starkes Penaltykilling und blieb ohne Gegentreffer. Dann erstmals Überzahlspiel für die Gastgeber, Daniel Kristo musste in die Kühlbox. Und nach nur zehn Sekunden waren die Hausherren in Front. Verteidiger Emil Kristensen hatte abgezogen und der Puck schlug hinter Roy ein. Es war das erste Saisontor für den diesmal starken dänischen Verteidiger. Olver wäre beinahe kurz darauf das 2:0 geglückt, die Fanghand von Roy vereitelte dies jedoch. Dann zogen die Schwäne wieder eine überflüssige Strafe, Jamie MacQueen erhielt zwei Minuten. Die Panther wurden eigentlich nur in Überzahl richtig gefährlich, bei fünf gegen Feldspieler hatten die Schwäne die Gäste, die Angriff auf den Schwenninger Play-off-Platz nehmen wollten, gut im Griff. Eriksson konnte jedoch in Unterzahl gegen David Stieler retten. In der 35. Minute dann das 2:0 für den SERC. Olver brachte einen feinen Querpass auf MacQueen und der hämmerte die Scheibe mit seinem dritten Saisontreffer ins Tornetz.

Jaroslav Hafenrichter musste zu Beginn des dritten Drittels auf die Sünderbank. Die Wild Wings zogen ein gutes Powerplay auf, Troy Bourke verpasste die Scheibe aber knapp. Bei fünf gegen fünf waren die Schwäne das bessere Team. Möchel zog in numerischer Gleichzahl ab, die Scheibe wurde noch von einem Augsburger abgelenkt, es hieß 3:0, die Vorentscheidung war gefallen (46.). Dann wieder Strafe gegen Augsburg. Es war ein Genuss zuzusehen, wie die Schwenninger die Scheibe laufen ließen, Tyson Spink traf zum 4:0. Es war der höchste Saisonsieg für die Wild Wings. Eriksson konnte den ersten „Shut-out“ im Schwenninger Tor feiern. Möchel sagte nach der Schlusssirene: „Wir haben diesmal über die kompletten 60 Minuten hart gearbeitet und sind Schlittschuh gelaufen. Der Sieg ging auch in der Höhe in Ordnung.“ Die Wild Wings haben nun bereits fünf Punkte auf ihren Widersacher um die Play-off-Plätze, die Augsburger Panther Am Donnerstag gastiert die Sundblad-Truppe in München.