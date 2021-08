Hochsommer ist da: Badeseen im Schwarzwald-Baar-Kreis laden zum Schwimmen ein

Nach längerer Schlechtwetterphase ist es diese Woche endlich hochsommerlich. Im Schwarzwald-Baar-Kreis laden mehrere Badeseen und ein Naturfreibad zum Schwimmen und Verweilen ein.

Der Klosterweiher in St. Georgen ist ein 2,7 Hektar großer, von der Brigach gespeister Naturweiher mit Strandbad. Im Weiher befindet sich ein integriertes Kinderplanschbecken. Wegen der Pandemie hat das Klosterweiher-Team im Eingangsbereich Desinfektionsspender installiert und im ganzen Bad entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Eintrittskarten kosten 2,50 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Jugendliche. Zudem gibt es Abendkarten für 1,50 beziehungsweise einen Euro. Der Klosterweiher kann täglich von 10 bis 20 Uhr besucht werden. Bei einer Außentemperatur unter 18 Grad können die Öffnungszeiten abweichen.

Der Kirnbergsee in Bräunlingen-Unterbränd ist umgeben von Wiesen und Wäldern und bietet Natur und Erholung. Vor allem wegen seines warmen Wassers ist der Badesee bei Gästen beliebt. Ein 2,5 Kilometer langer Rundweg führt um den Kirnbergsee herum. Sonnige Strände und flache Ufer laden zum Baden ein. Auf der Südseite des Sees befindet sich ein großer Parkplatz (Parkplatzgebühr zwei Euro pro Fahrzeug). Samstags ab 14 Uhr und sonn- und feiertags ab 11 Uhr ist die DLRG bei trockenem Wetter ab 20 Grad Celsius zur Badeaufsicht vertreten. Auf der Nordseite befindet sich ein Campingplatz. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln.

Die Riedseen liegen bei Donaueschingen in Pfohren. Einer der kleineren Seen dient als Badesee. Das Strandbad, welches vom Campingplatz-Eingang aus zugänglich ist, hat bis 15. September täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Badeschluss ist jeweils um 19 Uhr. Erwachsene zahlen im Strandbad drei Euro Eintritt, Jugendliche bis 16 Jahren zwei Euro, und Kinder (fünf bis zehn Jahre) einen Euro. Es ist kein Corona-Test nötig, allerdings gilt beim Eintreten auf das Gelände die Maskenpflicht.

Der Kofenweiher in Hüfingen ist ein stillgelegter Baggersee, der früher zur Kiesgewinnung genutzt wurde. Heute wird der etwa sieben Hektar große See im Sommer gerne zum Baden und Schwimmen genutzt. Es gibt keine Badeaufsicht. Am Uferrand gibt es Wiesenflächen, die zum Verweilen einladen. Der Kofenweiher liegt in unmittelbarer Stadtnähe.

Das Naturfreibad in Schonach ist von Wald und Wiesen umgeben. Wasserrutschen, Sandkasten, Schaukel und Tischtennisplatten bieten vor allem für die kleinen Gäste eine Menge Spaß. Beim Besuch des Bades findet eine Erfassung der Kontaktdaten statt. Dafür gibt es ein Kontaktformular, aber auch die Nutzung der Luca-App ist möglich. Eine echte Besonderheit: Der Besuch ist kostenfrei möglich. Das Naturschwimmbad ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Sollte die Außenlufttemperatur um 11 Uhr des jeweiligen Tages unter 18 Grad Celsius liegen, so bleibt das Schwimmbad geschlossen. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten werden immer auf der Facebook-Seite und auf der Homepage der Gemeinde Schonach bekanntgegeben.

Nicht an allen Badeseen sind Mitarbeiter der DLRG vor Ort, deshalb ist Vorsicht geboten. Als nicht erfahrener Schwimmer unterschätzt man in einem See schnell die Temperaturschwankungen oder Tiefenverhältnisse. Deshalb wird angeraten, nur mit Bedacht schwimmen zu gehen.