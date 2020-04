Die Corona-Pandemie stellt Kinder, Jugendliche, Eltern vor nie dagewesene Herausforderungen. Durch die Schließung der Schulen, Kindertageseinrichtungen und Betreuungsangebote sehen sich vor allem Eltern mit völlig neuen Situationen und schwierigen Aufgabenstellungen konfrontiert.

Eltern werden zu Lehrern, Seelsorgern, Bespaßern, Schiedsrichtern und manchmal auch zum Prellbock aufgestauter Emotionen. Um sie in dieser Zeit besonders zu unterstützen, hat das Jugendamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis inzwischen einige Tipps für Eltern und Kinder zur Überbrückung der Isolation und Quarantäne zusammengestellt.

Dieser Flyer ist über www.lrasbk.de und über die Facebook-Seite des Landratsamtes abrufbar.

Auch in dieser herausfordernden Situation stehe das Jugendamt als Ansprechpartner zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter des Jugendamtes sind aber – wie viele Institutionen – momentan ausschließlich telefonisch oder per Mail zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar. Diese Zeiten sind von Montag bis Mittwoch von 8 bis 11.30 und 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 8 bis 11.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr.

Das Jugendamt ist unter der Telefonnummer 07721/9137129 sowie per E-Mail unter jugendamt@lrasbk.de erreichbar.