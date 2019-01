Die größte Hochzeitsmesse der Region gastiert am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Februar, in den Schwenninger Messehallen. Die „TRAU“ bietet den Besuchern von Informationen, Beratung bis hin zu Produkten alles, was Heiratswillige haben sollten.

An zwei Tagen bespielen rund 180 Aussteller aus mehr als 40 hochzeitsnahen Branchen die Messehallen A und B. Die aktuelle Braut- und Bräutigammode wird zudem nicht nur ausgestellt, sondern bei Modeschauen präsentiert. Juweliere bieten ihr breites Sortiment an Trauringen an, Konditoren wetteifern mit ihren extravaganten Torten und Musiker und Sänger geben erste Kostproben, um sich für die musikalische Unterhaltung auf Hochzeiten zu empfehlen.

Der Veranstalter, die Agentur Livetime aus Düsseldorf, kann eine mehr als 20-jährige Hochzeitsmessen-Erfahrung vorweisen. „Jedes Jahr sind unsere Aussteller mit den aktuellsten Tipps und Trends der Hochzeitssaison vertraut und geben diese gerne an unsere Besucher weiter“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Mit dabei sind auch wieder lokale Anbieter aus Villingen-Schwenningen und Umgebung, wie beispielsweise das Salinen Café aus Schwenningen oder die Kreativ Werkstatt aus Brigachtal. Als besonderen Höhepunkt kündigt der Veranstalter den „Trauringturm“ an. Dieser ist seit 20 Jahren auf jeder Messe dabei und bietet den Besuchern die Chance, ihrer Traumhochzeit ein Stückchen näher zu kommen. Es handelt sich um ein Gewinnspiel, bei dem das glückliche Siegerpaar 66 666 Euro absahnt. Dieses große sowie kleinere Gewinnspiele bieten neben den unzähligen Eindrücken ein willkommenes, spielerisches Element.

Gleichzeitig gibt es vor Ort an beiden Messetagen eine Kinderbetreuung während der Öffnungszeiten. Die Hochzeitsmesse ist Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher ab 16 Jahren zahlen fünf Euro Eintritt. Die jüngeren Gäste dürfen kostenlos in die Messehallen.