„Gemeinsam in grün und rot“ hat die Hexenzunft Villingen ein Kapitel ihres Films zum 50-jährigen Bestehen überschrieben – und diesen Beweis ist sie beim Jubiläumsabend in der Neuen Tonhalle gleich angetreten: Unzählige Mitglieder und Freunde waren im Einsatz, um den rund 440 Gästen eine unvergessliche Gala zu bereiten.

Grün und rot beherrschten den ganzen Saal, ob Federboas, glitzernde Pailletten oder grüne Sakkos: Die Besucher hatten sich an den Dresscode gehalten, zum runden Geburtstag die Farben der Hexenzunft zu würdigen. Und kaum hatten sie nach dem Sektempfang Platz genommen, ging es Schlag auf Schlag mit einem Programm voller Witz und Überraschungen, durch das Zunftmeister Meik Gildner und seine Vorstandstruppe führten – und einem edlen Menü, das befreundete Köche zauberten.

Zu einem Geburtstag gehören natürlich Gratulanten, allen voran die Vorsitzenden der anderen Villinger Fasnetvereine, Zunftmeister Anselm Säger und der zweite Zunftmeister Alexander Brüderle von der Historischen Narrozunft, von der Katzenmusik Generalfeldmarschall Dominik Schaaf und der zweite Vorsitzende Rainer Wagner sowie Glonkivatter Günther Reichenberger von der Glonkigilde. Es sei toll, dass es die Hexen gibt, betonten sie alle und hoben die gute Freundschaft hervor. Ein Bild fürs neue Haus im Riet überreichte Schaaf. Und neben einem Narrosäbel hatten Säger und Brüderle sogar ein ökologisches Geschenk im Gepäck: wiederverwertbare Röhrchen aus Edelstahl, um das Plastik aus dem Hexenstüble zu verbannen. Auf der einen Seite hätten sie sogar einen Besen, der sich zwar nicht zum Fliegen eigne, aber zum Reinigen, stellte Säger fest.

Doch die Hexenzunft nahm nicht nur Glückwünsche entgegen, sondern gratulierte auch einigen verdienten Mitgliedern: Neben der Auszeichnung von Ilse Krebs, der Ehrenrätin und Hexenmutter Margot Zimmermann und Ehrenzunftmeister Günther Rohrbach, die dem Verein seit 50 Jahren angehören, stellte Gildner das Engagement von Liesa Kammerer in den Mittelpunkt, die einst die Hexenzunft mit gegründet und geprägt habe. Es sei schön zu sehen, wie ihre Augen funkeln, sobald es um „ihren“ Verein gehe. In einem Filminterview mit Ehrenzunftmeister Peter Kirchner erinnerte sich die 92-Jährige an die Anfänge, als sie die Farbe Grasgrün für das Häs auswählte und sich für eine echte Scheme einsetzte, „mit Pappedeckel fangen wir gar nicht an“, habe sie den anderen klar gemacht. Mit stehenden Ovationen dankten auch die Gäste der rüstigen Seniorin, die „etwas Großes mit in die Wege geleitet“ hat, wie Gildner erklärte.

Von der Geschichte der Villinger Hexen seit der Gründung in der Südstadt und ihrer Entwicklung vom ersten Umzugswagen bis hin zur Zunft mit heute rund 1400 Mitgliedern zeugten auch viele Videosequenzen, die das Regieteam den ganzen Abend über einspielte. Professionell geschnitten und mit passender Musik unterlegt, begeisterten die Filmblöcke immer wieder aufs Neue, ebenso wie die Musiker und Gruppen, die zum gelungenen Programm beitrugen. Die Dörr-Brüder hatten einige Fasnetlieder im Gepäck, auch die vom Hexenball bekannte Boygroup sorgte für Stimmung. Mitten ins Herz traf Markus Hess mit seiner Ballade auf die Hexenzunft, die er zum Jubiläum geschrieben hatte. Natürlich erklang auch das Hexenlied von Carsten Dörr, zudem legte die Hexenband mit einer Heavy-Metall-Version des Songs los.

Mit ihren „Rabigrammen“ mischten Dennis Feuerstein, Nico Hahn und Tobias Kratt das Publikum auf, gerade auch Oberbürgermeister Jürgen Roth, den sie durch seinen Geruch als „Amtsverweser“ schnell ausgemacht hatten. Jürgen Höhn nahm sich als Pantomime in Kochkleidung ebenfalls der Besucher an, bevor er für seine Tanzeinlagen auf der Bühne Beifallsstürme erntete. Wahre Künste zeigte auch die Küchenmannschaft, die von Fischmousse über Roastbeef und Knöpfle bis hin zu einem Schokodessert samt Hexenkonterfei ein erlesenes Festessen servierte.

Einen „gewohnt ungewohnten Abend“ hatte der Ratsvorsitzende Tobias Kratt angekündigt – und das war nicht zuviel versprochen. Unter dem Motto „Wir sind Villingen“ und „Wir sind Hexenzunft“ waren Mitglieder und Bürger in den Videos zu Wort gekommen und hatten herausgestellt, dass ihnen der Verein nicht nur Spaß an der Fasnet bereitet, sondern auch Familie und Zusammenhalt bedeutet. Dies bewies der Galaabend: Vom Programm über das Catering und den Service im Saal bis hin zur Hallen- und Tischdekoration hatte die Hexenzunft alles alleine mit Mitgliedern und Freunden auf die Beine gestellt.

Stolz auf seine Truppe und die Gemeinschaft zeigte sich so Zunfmeister Gildner. Mit einem Hexentanz im rot-grünen Nebel und einem Regen aus glitzerndem Konfetti ging eine vierstündige Gala zu Ende, die so bunt und spritzig wie die Hexenzunft selbst war. Und als die Hexenband zusammen mit der Stadtharmonie zum Abschluss das Hexenlied in einem Arrangement zum Jubiläum anstimmte, gab es kein Halten mehr: Die ganze Halle sang und klatschte mit und ließ das Geburtstagskind noch einmal richtig hochleben, bevor die Party im Foyer weiterging.

Die Akteure

Moderation: Vorstandsteam der Hexenzunft mit Meik Gildner, Slobodan Vesovic, Marc Wittkopf, Felicitas Bichweiler, Isabel Kratt und Elena Liuzzi sowie dem Ratsvorsitzenden Tobias Kratt.

Entertainer: Jürgen Höhn als Mr. He. Musik: die Dörrbrüder mit Carsten und Eric Dörr; eine Ballade von Markus Hess; die Hexenband mit Carsten Dörr, Markus Hess, Micheal Albiker und Robert Herrmann; die Boygroup mit Tobias Kratt, Nico Hahn, Dennis Viebrans, Tobias Bichweiler und Dennis Feuerstein; das Hexenlied mit dem Orchester der Stadtharmonie Villingen unter der Leitung von Mario Mosbacher und der Hexenband.

Rabigramme: Tobias Kratt, Dennis Feuerstein und Nico Hahn. Hexentanz unter der Leitung von Stephanie Schaumann.

Regie: Meik Gildner, Slobodan Vesovic, Marc Wittkopf, Felicitas Bichweiler, Isabel Kratt, Elena Liuzzi, Alexander Köppe, Dennis Zothner und Tobias Kratt.

Regieassistenz: Dominik Falk.

Videos: Jens Hagen und Dennis Zothner.

Backstage: die Hammertruppe der Hexenzunft unter der Leitung von Pierre Wimmer.

Küchenteam: Michael Widlowski-Küfer, Andreas Metzler, Frank Schneckenburger, Josh Feuerstein und Oliver Bittlingmaier.

Technik: Käfer PA.