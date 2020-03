Der Trägerverein Möglingshöhe hat in seiner Hauptversammlung am Montagabend Karin Vetter zur neuen Schriftführerin gewählt und die Bauchenberg-Hexen Schwenningen als neues Mitglied aufgenommen.

Florian Schütze, Vorsitzender des Trägervereins Möglingshöhe, bilanzierte bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend einen guten Verlauf der Fest- und Veranstaltungssaison 2019, obwohl vier Sommerfeste der Witterung zum Opfer fielen. Größere Defekte verzeichnete der Trägerverein keine und auch der Zustand der sanitären Anlagen und des Festplatzes auf der Möglingshöhe waren zu keinem Zeitpunkt überproportional beeinträchtigt.

Florian Schütze führte den reibungslosen Ablauf auf die beiden Platz- und Geländewarte Karl Butscher und Norbert Schütze zurück, deren Präsenz ein Garant dafür war, dass sich der Platz stets in einem guten Zustand präsentierte. „Der Vorstand traf die richtige Entscheidung, als er sich dazu entschied, zwei Platzwarte zu engagieren. Wer weiß, wie der Platz ansonsten in zwei bis drei Jahren aussehen würde“, lobte Schütze das Engagement.

Das tolle Miteinander war auch für die gute Stimmung ausschlaggebend, welche die Helfer in drei Arbeitseinsätzen während der Frühjahrsputzete des Festgeländes sowie beim Auf- und Abbau des Sonnensegels hatten. Die Aufstellung des Festbaumes durch die Baumsteller der Ziegelbuben verlief reibungslos. „Wir blicken auf ein entspanntes Jahr zurück, das uns hoffen lässt, den Festplatz noch viele weitere Jahre in der jetzigen Form nutzen zu können“, resümierte Schütze.

Kassierer Jürgen Jauch belegte die Aussagen des Vorsitzenden mit Zahlen. „Es gab keine großen Überraschungen auf der Einnahmen- und auf der Ausgabenseite“, sprach er von einem beinahe idealen Verlauf in einem Jahr ohne größere Investitionen.

Nach dem Ausscheiden der Schwenninger Flammenteufel im vergangenen Jahr, zählen neu die Bauchenberg-Hexen zu den Mitgliedern im Trägerverein Möglingshöhe. Seit Jahren haben sie mit ihren eigenen Sommerfesten einen festen Platz im Veranstaltungskalender. Auch deshalb befürworteten die Anwesenden den Antrag auf Mitgliedschaft einstimmig.

Die Wahlen bestätigten Florian Schütze für zwei weitere Jahre in seinem Amt als Vorsitzender. Nicht mehr im Vorstand dabei ist Schriftführerin Brigitte Jani-Lutz, die bereits vor einem Jahr ihren Rücktritt ankündigte. Sie bezeichnete ihre zahlreichen Termine in ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende im Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg und als Vorsitzende im Liederkranz Schwenningen als einen Grund für ihren Rückzug. Jani-Lutz trat jedoch nicht einfach zurück. Sie präsentierte mit Karin Vetter, ebenfalls Sängerin im Liederkranz, eine mögliche Nachfolgerin. Die Mitglieder des Trägervereins wählten Karin Vetter in Abwesenheit ohne Gegenstimme in das Amt der Schriftführerin.

In seinem Ausblick auf das Sommerfestjahr 2020 wies Florian Schütze darauf hin, dass in Rücksprache mit dem DGB das Baumstellen nicht mehr während der Kundgebung am 1. Mai stattfindet, sondern einen Tag später während des ersten Sommerfestes, welches am 2. und 3. Mai der BSV Schwenningen veranstaltet. Nach jetzigem Stand richtet im Anschluss an die Pfingst- und Messewochenenden der Liederkranz Schwenningen am 20. und 21. Juni sein Sommerfest aus. Vor den Sommerferien sind bereits die Sommerfeste der Ziegel-Buben, der Stadtmusik, der Narrenzunft, der Hexengilde Sauerwasen und des Heimatvereins fixiert. Ende August laden die Bauchenberg-Hexen zum Sommerfest ein. Am 20. September findet das Lichterfest des Hospiz Fördervereins statt.

Von Seiten der Waldorfschule bestehen Überlegungen, das Kürbisfest am 26. und 27. September nicht wie in den vergangenen Jahren rund um das Schulgelände, sondern auf der Möglingshöhe auszurichten. Aus finanzieller Sicht fallen für den Trägerverein Kosten für ein Schild an, welches das Konterfei der Bauchenberg-Hexen zeigt. Narrenzunft-Vorsitzender Lutz Melzer schlug vor, die geplante Pflasterung eines Mittelganges, der sich über das Festgelände erstrecken soll, in einem der nächsten Gespräche mit der Verwaltung zu diskutieren.