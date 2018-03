Die Städtische Galerie an der Friedrich-Ebert-Straße in Schwenningen steht ab 1. Juni, wie berichtet, unter einer neuen Leitung. Vanessa Charlotte Heitland aus Bad Pyrmont folgt auf Wendelin Renn. Einzelheiten teilt das Amt für Kultur mit.

Die 30-jährige Kunsthistorikerin aus Ostwestfalen besitze umfangreiche Erfahrungen in der Präsentation und Vermittlung moderner und zeitgenössischer Kunst sowie eine mehrjährige Führungserfahrung im Museums- und Ausstellungsbetrieb.

Nach ihrem Studium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit Auslandsaufenthalten in Baltimore/USA und Verona/Italien war Heitland als Mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen Institut der Uni Freiburg tätig und koordinierte unter anderem ein Mentoring-Projekt für Studierende. Danach betreute sie als Kunstreferentin der Lippischen Kulturagentur Schloss Brake/Lemgo die Ausstellungshäuser und Aktivitäten in der Malerstadt Schwalenberg.

Seit 2015 leitet Heitland das Museum im Schloss Bad Pyrmont. Dieses habe sie insbesondere durch eine gezielte Neuausrichtung des Ausstellungsprogramms als Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst positioniert und durch neue Vermittlungs- und Veranstaltungsformate sowie ein modernes, zielorientiertes Marketing in seinem Profil erfolgreich weiterentwickelt, zeigt das Amt für Kultur weiter auf.

Vanessa Charlotte Heitland habe sich in ihrer beruflichen Tätigkeit ein großes Netzwerk aus Kunstschaffenden, Museen, Hochschulen, Galerien und privaten Sammlern erarbeitet, heißt es weiter. Sie freue sich darauf, für die Präsentation und die Vermittlung von Bildender Kunst ihre Erfahrungen und innovativen Ideen einzubringen sowie mit ihrem Team anspruchsvolle Ausstellungen im aktuellen Kunstschaffen zu konzipieren und den Diskurs über Kunst weiter zu führen. Ebenso möchte sie das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit für die Bedeutung der Städtischen Galerie in der Stadt und der Region als Standort kultureller Interaktion stärken. Auch in der Entwicklung des Museumsquartiers Bürk-Areal sieht Heitland eine “großartige Herausforderung„. Neben der Galerieleitung gehört zu Heitlands künftigen Aufgaben auch die Vertretung des Leiters des Amtes für Kultur, Andreas Dobmeier.

Wendelin Renn bereitet unter anderem die Eröffnung der Ausstellungen “geschenkt – genommen„ am kommenden Samstag im Lovis-Kabinett vor. Gleichwohl bleibe Zeit für eine profunde Übergabe und Einarbeitung.